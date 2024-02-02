Путь, который проходит жевательный мармелад, чтобы оказаться у вас в руках

Старшее поколение может вспомнить мармеладных мишек как сладкое лакомство, появившееся в 80-х годах 20 века, но история этих сладостей началась гораздо раньше.

Немецкий предприниматель Ханс Ригель изобрёл мармеладные конфеты ещё в начале 1920-х годов.

Тогда же, собственно, он и основал свою кондитерскую - компанию "Haribo". Эта компания на сегодняшний день является лидером среди производителей мармеладных конфет.

Первые жевательные конфеты Ригеля имели форму мишек, поскольку он вдохновлялся дрессированными медведями, за которыми любил наблюдать во время уличных фестивалей.

Ну а первым базовым ингредиентом, который использовал Ригель, был гуммиарабик, что и привело к названию мармеладных мишек.

Гуммиарабик - это плотная прозрачная смола, состоящая из высохшего сока различных видов акаций.

В настоящее время основным ингредиентом жевательных мармеладок является пищевой желатин, который также содержится в мягкой карамели и зефире.

Съедобный желатин придает мишкам жевательную структуру и долгий срок хранения.

Но как же делают всеми любимые мармеладки? Сегодня их производят на заводе по несколько тысяч партий в день.

Сперва все ингредиенты смешиваются в одном чане.

Это кукурузный сироп, сахар, вода, желатин, пищевой краситель и ароматизаторы. Последние часто получают из фруктовых соков и лимонной кислоты.

После того как ингредиенты смешаны, полученная жидкость начинает готовиться, то есть, загустевать, и постепенно превращается в продукт, который производители называют "суспензией".

Затем суспензия разливается по формам: мишки, червячки, машинки, бутылочки и так далее.

Формы для мармеладных конфет покрыты кукурузным крахмалом, чтобы мармеладки не прилипали к их поверхности.

Затем суспензия охлаждается до 18 градусов по Цельсию, после чего ее оставляют на 24 часа, чтобы она хорошенько остыла и застыла.

После суток нахождения в формах, жевательные конфеты извлекаются из них и перемещаются в большой барабан, где их смазывают небольшим количеством масла.

Таким образом впитываются остатки кукурузного крахмала , а конфеты сохраняют свою мягкость и свежесть.

И только после этого мармеладные конфеты готовы к упаковке и продаже.

Самые популярные вкусы у мармеладок: малина, апельсин, клубника, ананас и лимон.

Обычные мармеладные мишки могут содержать очень много сахара.

Сегодня на прилавках можно найти более полезные варианты с его меньшей концентрацией.

Также некоторые компании сегодня продают поливитамины в мармеладной форме, чтобы сделать их более привлекательными для детей.

Что мы, собственно, знаем о желатине? Он делается из остатков свиного производства. Кости, шкуры, хрящи - не очень аппетитно, но что поделать!

Этот продукт получаемый из частей животных, непригодных для обычного употребления, можно найти также в некоторых витаминах и медикаментах, а также в маршмеллоу, йогуртах, сырах, соусах для салатов и так далее.

Практически везде можно найти желатин, а с ним и остатки костей и хрящиков.

На самом деле, если не думать о происхождении желатина, то всё не так уж и плохо.

Желатин ни в коем случае не вреден в разумных количествах.

Изначально - это белый порошок, который не имеет ни запаха, ни вкуса.

Да, производится он из отходов, но эти отходы стерилизуются разнообразными способами в обязательном порядке.

Желатину можно придать абсолютно любой цвет, форму, вкус и запах.

Ну а помимо того, что желатин не вреден, он ещё и жизненно важен для человеческого организма.

В желатине содержится 18 аминокислот, которые играют важную роль в поддержании здоровья суставов и хрящей.

Если же "мясные остатки" в любимых конфетах - это для вас уже слишком, то лучше выбирать сладости, в которых вместо желатина содержится агар-агар.

Это вещество из морских водорослей отлично заменяет желатин, но его используют реже, поскольку он дороже.

Агар-агар тоже содержит целый ряд полезных микроэлементов, в том числе и йод.