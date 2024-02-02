Размножение смородины черенкованием: основные моменты

20:10 2024-02-02
Размножение смородины черенкованием: основные моменты

Увеличить число кустов любимой ягоды несложно: черенки и отводки легко укореняются, быстро растут и хорошо плодоносят.

Размножить смородину можно разными способами: зелеными черенками, одревесневшими черенками и отводками.

Все это вегетативное размножение, которое позволяет получить полноценные саженцы без особых усилий.

Заготовка черенков:

Для размножения вы можете с одинаковым успехом использовать как одревесневшие, так и зеленые побеги.

С одревесневшим материалом работать проще. Для заготовок будем брать однолетние экземпляры.

На внешний вид побеги должны быть абсолютно здоровыми. Хорошее время для заготовок - весна, как раз во время обрезки.

Толщина черенка должна превышать 6 мм. Обязательно наличие жизнеспособных почек. Черенки нарезаем, отступая сантиметр от почки.

Зеленые черенки срезаем с материнских кустов. Так мы сможем максимально сохранить лучшие сортовые качества.

Минимальная толщина молодых побегов - 4 мм. Выбранные побеги нарезаем на отрезки длиной около 20 см.

На каждом черенке должно быть минимум две пазушных почки.

Чтобы повысить шансы на приживаемость, лучше делать заготовки из средней части побега.

Укореняем черенки в воде:

Объем емкости должен быть минимум 250 миллилитров. Подойдет простая банка, которая найдется на каждой кухне.

Важно расположить черенки так, чтобы после погружения в воду почки остались выше ее поверхности.

Пошаговая инструкция:

Наполняем банки водой, аккуратно размещаем черенки и отправляем их на подоконник.

Обязательно нужно следить за уровнем воды в процессе укоренения.

Жидкость следует доливать по мере необходимости.

Воду не нужно менять полностью, процесс укоренения в таком случае займет гораздо больше времени.

Если размещаете черенки правильно, спустя примерно десять дней сформируются первые корни.

В это время можно добавить в воду нитроаммофоску.

Как только длина корней достигнет пяти сантиметров, черенки можно высаживать.

Для этих целей удобно использовать стаканчики из бумаги. Питательный субстрат делаем так: смешиваем три части торфа и по части песка и перегноя.

На протяжении первых трех суток после высадки молодые растения нуждаются в умеренном поливе ежедневно.

В дальнейшем полив проводим раз в двое суток.

Перед тем как высадить черенки в саду, делаем закаливание. Важно проводить процедуру постепенно, регулярно увеличивая время пребывания на воздухе.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
22:28

Андрей Ткачёв

В Калужской области возбудили дело из-за падения ребёнка в люк

В Калужской области возбудили дело из-за падения ребёнка в люк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "халатность" после падения 9-летнего мальчика в открытый люк.
Андрей Ткачёв
22:19

Андрей Ткачёв

Крупная автокатастрофа унесла жизни трёх человек в Адыгее

Крупная автокатастрофа унесла жизни трёх человек в Адыгее

2 февраля в результате столкновения трёх автомобилей в Адыгее скончались 3 человека.
Алиса Семенова
22:16

Алиса Семенова

Когда нужна первая подкормка рассады после посадки в грунт на постоянное место

Когда нужна первая подкормка рассады после посадки в грунт на постоянное место

Высадив растения на постоянное место, надо позаботиться об их питании и увлажнении: эксперты назвали оптимальные сроки.
Алиса Семенова
21:58

Алиса Семенова

Как ускорить созревание томатов: простые рабочие способы

Как ускорить созревание томатов: простые рабочие способы

Когда на юге заканчивается созревание плодов, на севере плоды только начинают поспевать, но этот процесс можно ускорить.
Андрей Ткачёв
21:39

Андрей Ткачёв

Компания Changan представила новый кроссовер Uni-Z

Компания Changan представила новый кроссовер Uni-Z

Предполагается, что на старте продаж модель Uni-Z будет стоить порядка 1,9 миллиона российских рублей.
Андрей Ткачёв
21:32

Андрей Ткачёв

На российского фигуриста Дикиджи напали с ножом в питерском метро

На российского фигуриста Дикиджи напали с ножом в питерском метро

Серебряный призёр Чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи пережил вооружённое нападение.
Алиса Семенова
21:32

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали, где и как удить лучепёрую рыбу зимой

Рыболовы рассказали, где и как удить лучепёрую рыбу зимой

Окунь – один из излюбленных трофеев ценителей зимней рыбалки, и дело не только во вкусовых свойствах этой рыбы.
article_image 22:04

Рыболовы рассказали, стоит ли летом прятать жало крючка в наживку

Нужно ли прятать жало крючка в наживку? Причем большинство интересуется вопросом, насколько это важно летом, когда многие рыбы довольно пассивны.

article_image 22:02

На Шри-Ланке запретили пьяное вождение слонов

На Шри-Ланке приняли закон, согласно которому отныне нельзя ездить на слоне пьяным. Конечно, удивительно, что это можно было делать раньше.

article_image 21:55

Врач Ольга Лейфрид объяснила, кому нельзя принимать ванну с солью

В современном мире большинство людей предпочитают душ, а не ванну. Такой выбор вполне объясним, на принятие душа тратится меньше времени, он гораздо практичнее.