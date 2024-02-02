Размножение смородины черенкованием: основные моменты

Размножить смородину можно разными способами: зелеными черенками, одревесневшими черенками и отводками.

Все это вегетативное размножение, которое позволяет получить полноценные саженцы без особых усилий.

Заготовка черенков:

Для размножения вы можете с одинаковым успехом использовать как одревесневшие, так и зеленые побеги.

С одревесневшим материалом работать проще. Для заготовок будем брать однолетние экземпляры.

На внешний вид побеги должны быть абсолютно здоровыми. Хорошее время для заготовок - весна, как раз во время обрезки.

Толщина черенка должна превышать 6 мм. Обязательно наличие жизнеспособных почек. Черенки нарезаем, отступая сантиметр от почки.

Зеленые черенки срезаем с материнских кустов. Так мы сможем максимально сохранить лучшие сортовые качества.

Минимальная толщина молодых побегов - 4 мм. Выбранные побеги нарезаем на отрезки длиной около 20 см.

На каждом черенке должно быть минимум две пазушных почки.

Чтобы повысить шансы на приживаемость, лучше делать заготовки из средней части побега.

Укореняем черенки в воде:

Объем емкости должен быть минимум 250 миллилитров. Подойдет простая банка, которая найдется на каждой кухне.

Важно расположить черенки так, чтобы после погружения в воду почки остались выше ее поверхности.

Пошаговая инструкция:

Наполняем банки водой, аккуратно размещаем черенки и отправляем их на подоконник.

Обязательно нужно следить за уровнем воды в процессе укоренения.

Жидкость следует доливать по мере необходимости.

Воду не нужно менять полностью, процесс укоренения в таком случае займет гораздо больше времени.

Если размещаете черенки правильно, спустя примерно десять дней сформируются первые корни.

В это время можно добавить в воду нитроаммофоску.

Как только длина корней достигнет пяти сантиметров, черенки можно высаживать.

Для этих целей удобно использовать стаканчики из бумаги. Питательный субстрат делаем так: смешиваем три части торфа и по части песка и перегноя.

На протяжении первых трех суток после высадки молодые растения нуждаются в умеренном поливе ежедневно.

В дальнейшем полив проводим раз в двое суток.

Перед тем как высадить черенки в саду, делаем закаливание. Важно проводить процедуру постепенно, регулярно увеличивая время пребывания на воздухе.