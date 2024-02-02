Мужчина стал водителем автобуса, чтобы похитить пассажира и требовать выкуп

Он искал удобного случая, ждал человека, который остался бы один в салоне автобуса.

В один из воскресных вечеров 20-летнему студенту, возвращающемуся в этот вечер от друга домой, не повезло, и он стал одиноким пассажиром этого злополучного автобуса.

Заприметив жертву, 25- летний ранее судимый мужчина позвонил своим подельникам, и через полчаса они уже ждали автобус с парнем на одной из остановок.

После чего несчастного скрутили и увезли в неизвестном направлении. Вскоре вымогатели позвонили родителям парня с требованием выкупа в 100 000 гривен (200 000 рублей).

Сумму они снимали в разных местах, для того что бы запутать следствие. Когда преступники снимали последнюю часть денег, их удалось схватить.

Как выяснило следствие, студента не собирались отдавать.

Спустя несколько дней после похищения его начали пичкать таблетками, чтобы инициировать самоубийство. К сожалению, парня спасти не удалось.