Ученые узнали, как можно сделать человека невидимым

20:48 2024-02-02
Ученые узнали, как можно сделать человека невидимым

Каждый в детстве наверняка мечтал о шапке-невидимке или о волшебном плаще, который делает своего владельца невидимым.

Ученые разработали уникальную световую волну, которая при прохождении через объект делает его невидимым для камер и даже человеческого глаза.

Чтобы найти волшебную световую волну, группа исследователей направила свет на непрозрачный слой случайно расположенных наночастиц оксида цинка.

Они рассчитали, как рассеивается свет порошком оксида цинка и как он рассеивался бы, если бы порошка там вообще не было.

«Каждый из этих паттернов световых волн изменяется и отклоняется очень специфическим образом, когда вы посылаете его через неупорядоченную среду», –пояснил профессор Стефан Роттер из Института теоретической физики в официальном заявлении.

Как сделать невидимым твердый объект

Причина, по которой мы видим тот или иной объект, заключается в рассеянии световых волн, отражающихся от источника света на предмет, а затем в человеческий глаз.

Исследования, проведенные в Венском техническом университете и Утрехтском университете, позволили рассчитать конкретную разновидность световой волны, которая может проникать в объект.

Особые световые волны, похоже, бросают вызов законам отражения света. Специально созданный луч света не изменялся объектом, через который он проходил – только слегка приглушался, что приводило к почти идеальной невидимости.

Уникальные световые волны

В ходе эксперимента профессор Роттер и профессор Аллард Моск использовали слой непрозрачного порошка оксида цинка – наночастицы, расположенные случайным образом – и точно рассчитали, как рассеивается свет через неупорядоченную среду и как бы он рассеивался, если бы порошка там вообще не было.

Обладая полученными знаниями, исследователи обнаружили, что определенный тип световой волны («инвариантные к рассеянию световые режимы») был зарегистрирован детектором на другой стороне слоя непрозрачного порошка оксида цинка точно таким же образом – хотя и немного слабее, чем при отправке световых волн.

Эта новая разработка может оказаться полезной для процедур визуализации в биомедицинских приложениях.

«Одним из аспектов, который нас очень волнует, является тот факт, что световые поля, которые мы ввели в нашу работу, кажутся особенными не только в паттернах выходного поля, которые они создают за объектом, но и внутри него», –рассказал профессор Роттер в интервью The Independent.

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