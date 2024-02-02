Туристическая группа Дятлова погибла на Урале ровно 65 лет назад

Группа студентов Уральского политехнического университета отправилась в горный поход под предводительством Игоря Дятлова. Все участники группы погибли при загадочных обстоятельствах, из-за чего данный горный перевал назвали в честь лидера тургруппы.

Загадка перевала Дятлова уже более полувека будоражит умы учёных и рядовых конспирологов со всего мира, и в настоящий момент есть 78 рабочих теорий, как и почему погибли туристы.

Среди них встречаются и крайне диковинные, например, версия с нападением снежных людей, атака пришельцев и работа агентов ЦРУ. Наиболее правдоподобная теория — неудачное испытание советской крылатой ракеты со специфической боевой частью.