Рыболовы рассказали, где и как удить лучепёрую рыбу зимой

Первым делом надо понять, где ловить.

Как найти стаю окуня

В начале зимы рыба продолжает гулять и кормиться, поэтому искать её нужно на мелководных участках, а точнее в зарослях и в близости коряг, недалеко от верхних бровок или обширных раскатов, богатых насекомыми и мелкими видами рыб.

Что касается лунки, то сверлить можно где угодно.

А вот в период глухой зимы всё несколько сложнее.

Окунь становится малоподвижным, предпочитая оставаться в месте «стоянки», выбираясь на охоту в крайних случаях.

Придётся приложить усилия, чтобы отыскать местоположение желанной рыбы.

Кроме того, в январе и феврале окунь не спешит глотать наживку.

Он может даже не сдвинуться с места ради приманки, поэтому её нужно преподносить ему «на блюдечке» прямо под нос.

Как только акватория определена, можно переходить к следующему шагу –определению перспективных мест для сверления лунок.

Наша рекомендация: пробурить около 10 штук сразу, расположив их на расстоянии примерно 5-10 метров друг от друга.

По желанию лунки можно прикормить (например, небольшими порциями рыбного фарша или мотыля), чтобы активизировать рыбу.

Настоятельно советуем делать это глухой зимой, когда рыба рассеяна по водоёму. Так вы повысите свои шансы на улов хищника!

Завершив подготовку лунок,следует обойти их всех лучшим балансиром из вашей коллекции снастей.

Наблюдайте в процессе: если нет ничего, кроме тычков в приманку, замените балансир на меньший, сократите амплитуду анимации, выбрав более спокойный темп.

Поклёвок снова не наблюдается? Значит, окуня вам тут не словить – нужно бурить следующий квадрат.

Как раскачать лунку

Делать это нужно сразу после вылова первой рыбки. Окунь – рыба компанейская, поэтому всегда обитает стаями, где один хищник, там и второй!

Правда такая тактика используется преимущественно для декабрьской рыбалки. В глухую зимнюю пору после завоевания первого трофея нужно разбуривать целый квадрат вокруг первой лунки.

Если вам удастся активизировать всю окунёвую стаю и заинтересовать рыбу, то крупный улов гарантирован.

Как растормошить окуня

Играть размашисто, с большой уверенной амплитудой! Например, делая примерно 10-15 взмахов, чередуя их с паузами в разных горизонтах. Такой способ создаёт колебания, привлекающие окуня.

Делимся полезным результативным подходом:

Опустите балансир в лунку, сделав при этом достаточно широкий взмах. Важно: «удилка» обязательно должна оставаться выше изначального положения примерно на 20 см.

Повторяйте это действие несколько раз, совершая небольшие паузы – примерно 5-10 секунд. Теперь сделайте всё то же самое, только понизив уровень.

Начались поклёвки? Отлично, теперь главное – удержать рыбу на месте и усилить её интерес.

Работайте максимально быстро и попробуйте подбросить немного прикорма (например, мотыля). Даже неголодный окунь не сможет совладать с инстинктами хищника и сразу схватиться на приманку.

Каким должен быть балансир для зимней отвесной рыбалки на окуня? Какой должна быть оснастка?

Лучше всего использовать балансир небольшого размера – около 3-5 см.

В целом, стоит ориентироваться на условия рыбалки. По опыту можно сказать, что хищник отнюдь не равнодушен к балансирам с естественным окрасом малька окуня или к балансирам в серебристо-серой цветовой гамме.

Также окунь реагирует на приманки с размытыми красными пятнами на хвосте или голове, а ещё – на глазок-бусинку или кембрик на нижнем тройнике.

Что касается удилища, то лучше остановить свой выбор на достаточно жёстком формате, но с мягким кончиком. Катушка тоже должна быть мощной и подготовленной к тяжёлым активным рыбам.

Основа техники зимней ловли хищника – использование пауз и подбросов/потряхиваний. Что касается скорости, амплитуды, частоты и прочих параметров, то они могут варьироваться вами в зависимости от ситуации.

Зимняя игра балансиром заключается в следующих шагах:

опустить балансир на самое дно;

приподнять его со дна на 15-20 сантиметров;

выполнить подброс, сохраняя амплитуду в 10-30 сантиметров;

выдержать необходимую паузу.

Важная оговорка: в разных условиях наша капризная рыбы может своеобразно реагировать на одну и ту же проводку. Экспериментируйте с балансирами, пробуя разные размеры, формы и веса.

Порой окунь может среагировать на такие вещи:

потряхивания в паузу между подбросами, то есть мормышинг;

изменения горизонта лова;

подёргивания, в основном резкие и короткие;

покачивания наживки или её замирания;

комбинирование двух техник анимации – мормышинга и балансирной.