На российского фигуриста Дикиджи напали с ножом в питерском метро

Олег Татауров, являющийся тренером 19-летнего Дикиджи, сообщил, что 2 февраля на его подопечного напали с ножом в метро Санкт-Петербурге. По словам Татаурова, спортсмен никаких травм не получил.

Известно, что к Владиславу Дикиджи подошёл 60-летний мужчина, который без причины начал отбирать у атлета рюкзак. После этого пенсионер достал нож и начал угрожать Дикиджи.

Титулованный фигурист простым движением оттолкнул от себя нападавшего и вышел из метро. Сейчас Владислав отправился в полицию, где написал заявление на обидчика.