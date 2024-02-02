Как ускорить созревание томатов: простые рабочие способы

В средней полосе лето короткое, и томаты не успевают поспевать.

Скорость созревания зависит от сорта и создаваемых условий в теплице.

В условиях короткого лета томатам нужна дополнительная поддержка, чтобы вовремя покраснели.

Можно ускорить созревание плодов ещё в процессе роста.

За месяц до сбора урожая полив сводим к минимуму.

При ограниченном поливе томаты созревают быстрее и будут сладкими, сахаристыми.

Если поливать много, то вкус будет водянистым.

Удаляем листья, растение получает стресс. Если не удалять листву и пасынки, то зрелости томатов на кустах можно и не дождаться.

Зелень будет забирать питательные вещества. Обрезаем на кусте листья вплоть до первой плодовой кисти.

Оголённый стебель хорошо проветривается и не препятствует проникновению света.

Раскладываем опавшие яблоки или банановую кожуру под помидорный куст.

Они способствуют быстрому созреванию, так как выделяют этилен.

Еще один совет: надо слегка подергать корни кустов томата, поворачивая в разные стороны.

Тогда корневая система подаст сигнал тревоги и все силы будут направлены на созревание плодов.

Прищипываем верхушку томатов после завязывания кистей.

Лишние ветки надо обрезать, а также макушки, которые идут вверх, даже если там есть цветочки.

Прищипываем частичные цветоносы в томатных кистях.

Надрезаем вдоль ствол и вставляем медную проволоку или стягиваем стебель медной проволокой.