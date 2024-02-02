Когда нужна первая подкормка рассады после посадки в грунт на постоянное место

После высадки рассады поливаем ее не раньше чем через 10 дней.

Главное, меньше поливать в начале, чтобы развить корневую систему.

Такой полив нужен чтобы корни у растения росли вглубь как можно дальше.

В дальнейшем это поможет растению прокормиться на всех этапах роста.

После этих дней поливать томаты нужно регулярно, особенно во время массового цветения и образования завязей, а то завязи могут осыпаться.

Если вы не успели внести подкормку при высадке рассады, тогда требуется подкормить ее через 10-12 дней после помещения на постоянное место.

Именно первые удобрения обеспечат хороший урожай томатов.

Правильное внесение элементов питания влияет на общее развитие растений, количество завязей.

Подкормка янтарной кислотой делается в виде опрыскивания: берем 1 г на 5 л воды.

После подкормки куриным помётом рассада быстрей начинает активный рост и зацветает.

Настаиваем около недели, берём 1 часть помёта и заливаем 3 частями воды.

Перед поливом настой разводим: 1 литр на 20 литров воды. Потом выливаем под каждый куст по 1 литру. Перед подкормкой рассаду поливаем обычной водой.