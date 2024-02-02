Когда нужна первая подкормка рассады после посадки в грунт на постоянное место

22:16 2024-02-02
Когда нужна первая подкормка рассады после посадки в грунт на постоянное место

Высадив растения на постоянное место, надо позаботиться об их питании и увлажнении: эксперты назвали оптимальные сроки.

После высадки рассады поливаем ее не раньше чем через 10 дней.

Главное, меньше поливать в начале, чтобы развить корневую систему.

Такой полив нужен чтобы корни у растения росли вглубь как можно дальше.

В дальнейшем это поможет растению прокормиться на всех этапах роста.

После этих дней поливать томаты нужно регулярно, особенно во время массового цветения и образования завязей, а то завязи могут осыпаться.

Если вы не успели внести подкормку при высадке рассады, тогда требуется подкормить ее через 10-12 дней после помещения на постоянное место.

Именно первые удобрения обеспечат хороший урожай томатов.

Правильное внесение элементов питания влияет на общее развитие растений, количество завязей.

Подкормка янтарной кислотой делается в виде опрыскивания: берем 1 г на 5 л воды.

После подкормки куриным помётом рассада быстрей начинает активный рост и зацветает.

Настаиваем около недели, берём 1 часть помёта и заливаем 3 частями воды.

Перед поливом настой разводим: 1 литр на 20 литров воды. Потом выливаем под каждый куст по 1 литру. Перед подкормкой рассаду поливаем обычной водой.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
22:28

Андрей Ткачёв

В Калужской области возбудили дело из-за падения ребёнка в люк

В Калужской области возбудили дело из-за падения ребёнка в люк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "халатность" после падения 9-летнего мальчика в открытый люк.
Андрей Ткачёв
22:19

Андрей Ткачёв

Крупная автокатастрофа унесла жизни трёх человек в Адыгее

Крупная автокатастрофа унесла жизни трёх человек в Адыгее

2 февраля в результате столкновения трёх автомобилей в Адыгее скончались 3 человека.
Алиса Семенова
21:58

Алиса Семенова

Как ускорить созревание томатов: простые рабочие способы

Как ускорить созревание томатов: простые рабочие способы

Когда на юге заканчивается созревание плодов, на севере плоды только начинают поспевать, но этот процесс можно ускорить.
Андрей Ткачёв
21:39

Андрей Ткачёв

Компания Changan представила новый кроссовер Uni-Z

Компания Changan представила новый кроссовер Uni-Z

Предполагается, что на старте продаж модель Uni-Z будет стоить порядка 1,9 миллиона российских рублей.
Андрей Ткачёв
21:32

Андрей Ткачёв

На российского фигуриста Дикиджи напали с ножом в питерском метро

На российского фигуриста Дикиджи напали с ножом в питерском метро

Серебряный призёр Чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи пережил вооружённое нападение.
Алиса Семенова
21:32

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали, где и как удить лучепёрую рыбу зимой

Рыболовы рассказали, где и как удить лучепёрую рыбу зимой

Окунь – один из излюбленных трофеев ценителей зимней рыбалки, и дело не только во вкусовых свойствах этой рыбы.
article_image 22:04

Рыболовы рассказали, стоит ли летом прятать жало крючка в наживку

Нужно ли прятать жало крючка в наживку? Причем большинство интересуется вопросом, насколько это важно летом, когда многие рыбы довольно пассивны.

article_image 22:02

На Шри-Ланке запретили пьяное вождение слонов

На Шри-Ланке приняли закон, согласно которому отныне нельзя ездить на слоне пьяным. Конечно, удивительно, что это можно было делать раньше.

article_image 21:55

Врач Ольга Лейфрид объяснила, кому нельзя принимать ванну с солью

В современном мире большинство людей предпочитают душ, а не ванну. Такой выбор вполне объясним, на принятие душа тратится меньше времени, он гораздо практичнее.