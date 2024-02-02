Белоруса приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство с особой жестокостью

Зверское убийство произошло летом 2023 года, когда 25-летний житель Россонского района отдыхал дома у своего 74-летнего знакомого. Мужчины распивали алкоголь, и в какой-то момент между ними возникла ссора.

В пылу конфликта молодой парень принялся избивать пенсионера руками и ногами, после чего нанёс погибшему не менее 74 колющих и режущих ударов ножом и рабочей стороной вилки.

Убийцу приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, ему предстоит принудительное лечение от хронического алкоголизма.