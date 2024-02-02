46-летний отец двух дочек из Японии похож на миниатюрную школьницу

22:40 2024-02-02
46-летний отец двух дочек из Японии похож на миниатюрную школьницу

Хоть выглядит Такума Тани, как старшеклассница, на самом деле родился мужчина ещё в 1977 году.

С детства мальчика привлекало искусство: в три года его отдали на занятия по вокалу и в класс фортепиано.

С тех под Такума с музыкой не расставался. В школе он начал писать стихи, а в 28 лет, следуя своим мечтам, стал вокалистом рок-группы.

Но к 34 годам мужчина решил кардинально поменять имидж и примерил на себя образ миниатюрной школьницы. Оказалось, у него талант.

Несмотря на то что Такуме уже далеко за 40, ему удаётся выглядеть невероятно молодо и, конечно, женственно.

Благодаря своей внешности он зачастую привлекает внимание пользователей Сети по всему миру.

Косплеить девочку ему довольно легко, ведь его рост составляет всего 1,62 м, да и весит он около 47 килограммов.

На первый взгляд, без фотошопа тут не обошлось, но на самом деле у мужчины уже большой опыт в перевоплощениях.

Такума принимал участие во многих телешоу в Японии, и в амплуа школьницы ему также удалось освоить несколько профессий.

В частности, он продолжает музыкальную карьеру и открыл собственный бренд женской одежды.

Вопреки постоянной критике, мужчина отстаивает своё право выглядеть так, как пожелает.

"Я здесь для того, чтобы донести одну важную мысль: вы имеете полное право заниматься тем, чем только захотите. Не бойтесь того, как другие относятся к вашей одежде и поведению. Не уделяйте слишком много внимания тому, соответствует ли то, что вы носите, вашему возрасту и полу. Просто наслаждайтесь жизнью", — говорит Такума Тани.

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