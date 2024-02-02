Ferrari будет платить Льюису Хэмилтону 50 млн евро в год

Накануне британец Льюис Хэмилтон, становившийся чемпионом "Формулы-1" семь раз, объявил об уходе из компании Mercedes. При этом профессиональный гонщик признал, что он переходит в Ferrari.

Теперь же выяснилось, что в Ferrari Хэмилтону будут платить 50 миллионов евро в год. В то же время во время работы с Mercedes ему платили 60 миллионов евро в год.

Сам Льюис Хэмилтон пообещал, что продолжит достойно выступать под эгидой Mercedes до конца нынешнего сезона "Формулы-1". Хэмилтон перейдёт в Ferrari в 2025 году.