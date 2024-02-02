Какие проблемы бывают у современных подростков

23:15 2024-02-02
Какие проблемы бывают у современных подростков

В 15 лет подросток часто встречает первую любовь, у него вырабатывается беспрецедентное количество дофамина и окситоцина.

В любовных отношениях гормоны вводят подростка в невменяемое состояние, до этого времени ему незнакомое.

Некоторые исследования показали, что состояние влюбленности у подростка длится 4 месяца.

Расставание катастрофично, это не просто душевная травма...

В такой момент близким нужно быть рядом, выслушать, не преуменьшать значение происходящего.

Подростку нужно пережить свое отчаяние, плакать полезно, слезы снимают напряжение.

Он всегда один

Некоторые подростки ценят одиночество. Им необходимо подолгу оставаться одним.

Присутствие других подростков может даже восприниматься как навязчивое, мешающее делать то, что нравится: думать, читать, рисовать, мечтать, создавать, строить макеты...

Проблема заключается в том, что он не разделяет желания и интересы других людей, которые могут находить его немного странным и держаться от него в стороне. Но долго оставаться в одиночестве никто не любит.

Подросток грустит или просто поглощен решением задачи? Возможно, до сих пор он был довольно одиноким интровертом.

Поскольку он подросток, его социальный мозг активизируется, у него, как и других, возникают импульсы к взаимодействию, но он не знает, как его осуществить.

Возможно, в детстве он не обрел навыки отношений, которые выработались у других.

Чтобы научить его, можно, к примеру, посмотреть фильм и вместе понаблюдать за поведением и чувствами разных персонажей.

То, что кажется очевидным взрослому, не всегда очевидно для подросткового сознания.

Задавая ему вопросы о том, что происходит в голове каждого персонажа, мы сможем оценить, понимает ли ребенок человеческие отношения, и укрепить его эмоциональные и социальные навыки.

Подростковый возраст сильно беспокоит родителей, потому что это не просто сложный, но и опасный этап жизни ребенка.

У родителей возникает множество вопросов, найти ответы на которые не так-то просто.

В своей книге известный психотерапевт и клинический психолог Изабель Филльоза поможет родителям разобраться в психологии подростков разных возрастных групп: 11-12 лет, 13 лет, затем 14, 15 и 16 лет, понять некоторые биологические и физиологические аспекты их поведения.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
23:40

Алиса Семенова

Почему у людей иногда дергается глаз

Почему у людей иногда дергается глаз

Подергивание глаза временами бывает у всех, но если это состояние стало вашим частым спутником, есть повод задуматься.
Алиса Семенова
22:54

Алиса Семенова

Якутский фотограф взял в жены девушку из Нигерии

Якутский фотограф взял в жены девушку из Нигерии

Родители молодого человека при первом знакомстве с «нестандартной» для Якутска невестой были в шоке.
Андрей Ткачёв
22:47

Андрей Ткачёв

В Бресте у закладчика изъявили килограмм особо опасного наркотика

В Бресте у закладчика изъявили килограмм особо опасного наркотика

Представители отдела наркоконтроля МВД Бреста задержали наркокурьера, у которого обнаружили крупную партию запрещённых психотропов.
Андрей Ткачёв
22:42

Андрей Ткачёв

Ferrari будет платить Льюису Хэмилтону 50 млн евро в год

Ferrari будет платить Льюису Хэмилтону 50 млн евро в год

Стала известна новая зарплата звезды "Формула-1" Льюиса Хэмилтона, который объявил о своём переходе в Ferrari.
Алиса Семенова
22:40

Алиса Семенова

46-летний отец двух дочек из Японии похож на миниатюрную школьницу

46-летний отец двух дочек из Японии похож на миниатюрную школьницу

Хоть выглядит Такума Тани, как старшеклассница, на самом деле родился мужчина ещё в 1977 году.
Андрей Ткачёв
22:37

Андрей Ткачёв

Белоруса приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство с особой жестокостью

Белоруса приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство с особой жестокостью

Известно, что осужденный нанёс пенсионеру не менее 74 ударов ножом и вилкой.
article_image 22:04

Рыболовы рассказали, стоит ли летом прятать жало крючка в наживку

Нужно ли прятать жало крючка в наживку? Причем большинство интересуется вопросом, насколько это важно летом, когда многие рыбы довольно пассивны.

article_image 22:02

На Шри-Ланке запретили пьяное вождение слонов

На Шри-Ланке приняли закон, согласно которому отныне нельзя ездить на слоне пьяным. Конечно, удивительно, что это можно было делать раньше.

article_image 21:55

Врач Ольга Лейфрид объяснила, кому нельзя принимать ванну с солью

В современном мире большинство людей предпочитают душ, а не ванну. Такой выбор вполне объясним, на принятие душа тратится меньше времени, он гораздо практичнее.