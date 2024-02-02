Какие проблемы бывают у современных подростков

В любовных отношениях гормоны вводят подростка в невменяемое состояние, до этого времени ему незнакомое.

Некоторые исследования показали, что состояние влюбленности у подростка длится 4 месяца.

Расставание катастрофично, это не просто душевная травма...

В такой момент близким нужно быть рядом, выслушать, не преуменьшать значение происходящего.

Подростку нужно пережить свое отчаяние, плакать полезно, слезы снимают напряжение.

Он всегда один

Некоторые подростки ценят одиночество. Им необходимо подолгу оставаться одним.

Присутствие других подростков может даже восприниматься как навязчивое, мешающее делать то, что нравится: думать, читать, рисовать, мечтать, создавать, строить макеты...

Проблема заключается в том, что он не разделяет желания и интересы других людей, которые могут находить его немного странным и держаться от него в стороне. Но долго оставаться в одиночестве никто не любит.

Подросток грустит или просто поглощен решением задачи? Возможно, до сих пор он был довольно одиноким интровертом.

Поскольку он подросток, его социальный мозг активизируется, у него, как и других, возникают импульсы к взаимодействию, но он не знает, как его осуществить.

Возможно, в детстве он не обрел навыки отношений, которые выработались у других.

Чтобы научить его, можно, к примеру, посмотреть фильм и вместе понаблюдать за поведением и чувствами разных персонажей.

То, что кажется очевидным взрослому, не всегда очевидно для подросткового сознания.

Задавая ему вопросы о том, что происходит в голове каждого персонажа, мы сможем оценить, понимает ли ребенок человеческие отношения, и укрепить его эмоциональные и социальные навыки.

Подростковый возраст сильно беспокоит родителей, потому что это не просто сложный, но и опасный этап жизни ребенка.

У родителей возникает множество вопросов, найти ответы на которые не так-то просто.

В своей книге известный психотерапевт и клинический психолог Изабель Филльоза поможет родителям разобраться в психологии подростков разных возрастных групп: 11-12 лет, 13 лет, затем 14, 15 и 16 лет, понять некоторые биологические и физиологические аспекты их поведения.