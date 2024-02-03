Эксперты рассказали, для чего проводятся измерения количества металлов в воздухе

01:32 2024-02-03
Эксперты рассказали, для чего проводятся измерения количества металлов в воздухе

Содержание в атмосферном воздухе тяжелых металлов в больших промышленных городах - обычное явление.

Существует много разных методик позволяющих анализировать содержание тяжелых металлов и токсических элементов в воздухе.

У нас есть специальные анализаторы, способные определять минимальную концентрацию тяжелых металлов в разных объектах, а также воздухе, почве, в воде.

Из загрязненного токсичными металлами воздуха и воды, отравляющие вещества попадают в организм человека.

Это отрицательно сказывается на работоспособности и здоровье в целом.

Как влияют тяжелые металлы на организм человека?

Наибольшая концентрация тяжёлых металлов наблюдается в моче и волосах.

Среди отравляющих веществ много опасных для здоровья, таких как кадмий, мышьяк, свинец и ртуть.

Например, свинцовая пыль, отходы металлургических предприятий и автотранспортных выхлопов в атмосферу квартиры.

Со временем, может появиться нервное расстройство, родится умственно отсталый ребёнок, развиться шизофрения.

Мало кто знает, что через плаценту свинец попадает в организм ребенка и может спровоцировать необратимые процессы.

Много вредных веществ концентрируется в грудном молоке и попадает с молоком матери ребенку.

Не многие связывают высокую концентрацию в квартире мышьяка, ртути, свинца или кадмия с плохим самочувствием, так как не знают о заражении воздуха вредными веществами. Думают, что бояться нужно только того, что ощущается материально.

Если есть сильные головные боли, тошнота, изменение настроения, подозрение на онкологию хотя бы у одного из членов семьи, постарайтесь показать анализ воздуха в квартире или дома на содержание тяжелых металлов.

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