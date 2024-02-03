Эксперты рассказали, что может случиться, если не спать сутки

Подробнее об этом рассказала доктор Наталья Кидиекова, пишет «Доктор Питер».

Она отметила, если человек не поспит всего одну ночь, то ничего страшного с ним не произойдет. Однако усталость, сонливость и проблемы с вниманием все же будут.

Куда страшнее ситуация, когда пациент регулярно недосыпает. В этом случае нарушаются умственные способности. Состояние у человека может быть тяжелым, как при депрессии.

Ситуация усложняется, если дело касается человека пенсионного возраста.

Недосып на 30 % увеличивает риск развития хронических болезней у 50-летних людей, а у 70-летних — на 40 %.

Речь идет о таких проблемах со здоровьем: болезни сердца, диабет, хронические болезни почек или легких, деменция, артрит, болезнь Паркинсона и т. д.