Какие вещества в составе зубной пасты нежелательны

Эти элементы в составе зубной пасты должны вас насторожить.
Лаурилсульфат натрия:
Токсичен для желудочно-кишечного тракта и печени, раздражает слизистую оболочку рта.
Триклозан:
Антибактериальный компонент, который, как и любой антибиотик, влияет на микрофлору. Используйте по назначению врача.
Пропиленгликоль:
Промышленный растворитель. Его частицы оседают в печени и почках, влияя на их функционирование.
Парабены:
Их добавляют, чтобы увеличить срок годности зубной пасты.
Хлоргексидин:
Как и триклозан – антибактериальный компонент, который при части использовании нарушает микрофлору полости рта. Используйте по назначению.
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