Какие вещества в составе зубной пасты нежелательны

Эти элементы в составе зубной пасты должны вас насторожить.

Лаурилсульфат натрия:

Токсичен для желудочно-кишечного тракта и печени, раздражает слизистую оболочку рта.

Триклозан:

Антибактериальный компонент, который, как и любой антибиотик, влияет на микрофлору. Используйте по назначению врача.

Пропиленгликоль:

Промышленный растворитель. Его частицы оседают в печени и почках, влияя на их функционирование.

Парабены:

Их добавляют, чтобы увеличить срок годности зубной пасты.

Хлоргексидин:

Как и триклозан – антибактериальный компонент, который при части использовании нарушает микрофлору полости рта. Используйте по назначению.