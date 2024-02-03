Делаем насадку для рыбной ловли из растительного сырья

Рассказываем о приманках, изготовленных из хлеба.
Сухарики из хлеба. Эта наживка встречается наиболее часто. Она подходит для любых вод.
В стоячих водах приманка отлично просматривается. В проточных водах нет необходимости закреплять сухарик на крючке.
Мякиш нужно надеть на крючок и дать ему растянуться.
Корка хлеба. Эта насадка помогает ловить рыбу в любом месте водоема.
Для ее приготовления от батона нужно отделить корку и нарезать пластины или кубики. Далее обжарить до готовности.
Хлебный фарш. Эта приманка обходится намного дешевле остальных видов приготовления хлеба для ловли рыбы.
Для изготовления нужно приобрести хлеб, подождать 2 дня и нарезать его на куски.
Получившийся продукт размять в ткани белого цвета. В конечном счете получается однородный фарш.
Мякиш из хлеба. На эту насадку можно ловить карася, карпа и плотву.
Делают ее прямо на рыбалке, разминая кусок хлеба в руках, доведя его до тестообразной массы.
Изготовленные шарики смазывают постным маслом. Для того, чтобы руки не потели, их смазывают этим же маслом.
При желании мякоть хлеба можно размять с плавленным сыром.
Как научиться делать приманки в домашних условиях:
Помимо хлебных насадок существует много других разновидностей.
Без внимания не остаются такие наживки, как пшено и перловка, горох и кукуруза, а также манная болтушка.
Для приготовления манной болтушки в банку нужно насыпать немного крупы, залить ее водой и оставить на 15 минут.
Помешивать крупу до состояния текучести. Для удобства ловли карпов заправить полученный продукт в шприц.
Сазан и карп клюют на кукурузу. Для удачи в рыбалке зерна кукурузы варят и надевают на крючок.
Горох тоже используют в качестве насадки. Варят, консервируют и используют в свежем виде.
На рыбалке надевают на крючок 1-2 горошины и ловят на них лещей и сазанов.
В виде теста или каши используют зерна пшена.
Это отличная приманка для карася. Для удобства использования нужно скатать шарики или кубики из пшенного теста.
В отличие от пшена перловку нужно запаривать в термосе.
Термос заполняют на четверть, заливают крупу кипятком и парят в течение 3 часов.
Рыба очень любит сладкое. Иногда в приманку добавляют мед или сахар.
Жмых — это продукт, полученный путем отжима растительного масла семян различный масляничных культур.
Данная насадка помогает в ловле крупного карпа.
Жмых варят на медленном огне и добавляют в него немного муки. Из полученной массы скатывают шарики.
Залог удачной ловли рыбы заключается в правильном выборе насадки.
Насадки растительного происхождения очень популярны у всех заядлых рыболовов.