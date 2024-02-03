Делаем насадку для рыбной ловли из растительного сырья

10:14 2024-02-03
Делаем насадку для рыбной ловли из растительного сырья

Многие рыбаки знают, для более удачной ловли в приманку нужно добавить пахучие вещества.

Рассказываем о приманках, изготовленных из хлеба.

Сухарики из хлеба. Эта наживка встречается наиболее часто. Она подходит для любых вод.

В стоячих водах приманка отлично просматривается. В проточных водах нет необходимости закреплять сухарик на крючке.

Мякиш нужно надеть на крючок и дать ему растянуться.

Корка хлеба. Эта насадка помогает ловить рыбу в любом месте водоема.

Для ее приготовления от батона нужно отделить корку и нарезать пластины или кубики. Далее обжарить до готовности.

Хлебный фарш. Эта приманка обходится намного дешевле остальных видов приготовления хлеба для ловли рыбы.

Для изготовления нужно приобрести хлеб, подождать 2 дня и нарезать его на куски.

Получившийся продукт размять в ткани белого цвета. В конечном счете получается однородный фарш.

Мякиш из хлеба. На эту насадку можно ловить карася, карпа и плотву.

Делают ее прямо на рыбалке, разминая кусок хлеба в руках, доведя его до тестообразной массы.

Изготовленные шарики смазывают постным маслом. Для того, чтобы руки не потели, их смазывают этим же маслом.

При желании мякоть хлеба можно размять с плавленным сыром.

Как научиться делать приманки в домашних условиях:

Помимо хлебных насадок существует много других разновидностей.

Без внимания не остаются такие наживки, как пшено и перловка, горох и кукуруза, а также манная болтушка.

Для приготовления манной болтушки в банку нужно насыпать немного крупы, залить ее водой и оставить на 15 минут.

Помешивать крупу до состояния текучести. Для удобства ловли карпов заправить полученный продукт в шприц.

Сазан и карп клюют на кукурузу. Для удачи в рыбалке зерна кукурузы варят и надевают на крючок.

Горох тоже используют в качестве насадки. Варят, консервируют и используют в свежем виде.

На рыбалке надевают на крючок 1-2 горошины и ловят на них лещей и сазанов.

В виде теста или каши используют зерна пшена.

Это отличная приманка для карася. Для удобства использования нужно скатать шарики или кубики из пшенного теста.

В отличие от пшена перловку нужно запаривать в термосе.

Термос заполняют на четверть, заливают крупу кипятком и парят в течение 3 часов.

Рыба очень любит сладкое. Иногда в приманку добавляют мед или сахар.

Жмых — это продукт, полученный путем отжима растительного масла семян различный масляничных культур.

Данная насадка помогает в ловле крупного карпа.

Жмых варят на медленном огне и добавляют в него немного муки. Из полученной массы скатывают шарики.

Залог удачной ловли рыбы заключается в правильном выборе насадки.

Насадки растительного происхождения очень популярны у всех заядлых рыболовов.

Алиса Семенова
12:14

Алиса Семенова

Сорта и гибриды томатов, которые завалят дачников урожаем

Сорта и гибриды томатов, которые завалят дачников урожаем

Выбор сорта - важнейшая задача огородника, это залог успешного урожая, подобрать подходящие помидоры можно уже сейчас.
Алиса Семенова
12:04

Алиса Семенова

Дачный эксперт рассказал, как вырастить большой урожай кабачков на одном кусте

Дачный эксперт рассказал, как вырастить большой урожай кабачков на одном кусте

Кабачок считается южным овощем, однако он всегда радует богатым урожаем и в средней полосе.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Российского фигуриста Владислава Дикиджи чуть не зарезали в метро

Российского фигуриста Владислава Дикиджи чуть не зарезали в метро

Молодой перспективный спортсмен стремительно делает карьеру, в 2023-м году он открыл свой первый взрослый сезон.
Алиса Семенова
11:56

Алиса Семенова

Выращиваем сочный пышный укроп в большом количестве и без зонтиков

Выращиваем сочный пышный укроп в большом количестве и без зонтиков

Дачный эксперт объяснил, как вырастить на огороде ароматную, сочную зелень укропа без зонтиков.
Алиса Семенова
11:46

Алиса Семенова

Крапива - это сорняк, но для капусты настоящее спасение

Крапива - это сорняк, но для капусты настоящее спасение

Крапива очень полезна для капусты, есть несколько способов применения этой ценной травы.
Светлана Игнатьева
11:42

Светлана Игнатьева

Смелая чихуахуа в Новосибирске смогла задержать воровку

Смелая чихуахуа в Новосибирске смогла задержать воровку

Маленькая собачка удерживала злоумышленницу до тех пор, пока не приехала полиция.
Алиса Семенова
11:33

Алиса Семенова

Древесные опилки на огороде могут приносить много пользы

Древесные опилки на огороде могут приносить много пользы

Зная, как правильно применять опилки на своём огороде, можно заметно повысить урожай.
article_image 13:22

Ученые рекомендовали любителям чая покупать листовой напиток

Дело в том, что регулярное употребление чая в пакетиках может навредить здоровью.

article_image 13:21

Какой полезный продукт защитит от остеопороза, выяснили специалисты

Как оказалось, в свой рацион стоит ввести абрикосы. Этот прекрасный летний продукт прекрасно отражается на здоровье костей. Богатый состав абрикосов позволяет кальцию полноценно усваиваться.

article_image 13:18

Медики назвали лучшую еду для людей среднего возраста

Американские медики решили выяснить, какой продукт питания является самым полезным для людей среднего возраста.