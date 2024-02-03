Делаем насадку для рыбной ловли из растительного сырья

Рассказываем о приманках, изготовленных из хлеба.

Сухарики из хлеба. Эта наживка встречается наиболее часто. Она подходит для любых вод.

В стоячих водах приманка отлично просматривается. В проточных водах нет необходимости закреплять сухарик на крючке.

Мякиш нужно надеть на крючок и дать ему растянуться.

Корка хлеба. Эта насадка помогает ловить рыбу в любом месте водоема.

Для ее приготовления от батона нужно отделить корку и нарезать пластины или кубики. Далее обжарить до готовности.

Хлебный фарш. Эта приманка обходится намного дешевле остальных видов приготовления хлеба для ловли рыбы.

Для изготовления нужно приобрести хлеб, подождать 2 дня и нарезать его на куски.

Получившийся продукт размять в ткани белого цвета. В конечном счете получается однородный фарш.

Мякиш из хлеба. На эту насадку можно ловить карася, карпа и плотву.

Делают ее прямо на рыбалке, разминая кусок хлеба в руках, доведя его до тестообразной массы.

Изготовленные шарики смазывают постным маслом. Для того, чтобы руки не потели, их смазывают этим же маслом.

При желании мякоть хлеба можно размять с плавленным сыром.

Как научиться делать приманки в домашних условиях:

Помимо хлебных насадок существует много других разновидностей.

Без внимания не остаются такие наживки, как пшено и перловка, горох и кукуруза, а также манная болтушка.

Для приготовления манной болтушки в банку нужно насыпать немного крупы, залить ее водой и оставить на 15 минут.

Помешивать крупу до состояния текучести. Для удобства ловли карпов заправить полученный продукт в шприц.

Сазан и карп клюют на кукурузу. Для удачи в рыбалке зерна кукурузы варят и надевают на крючок.

Горох тоже используют в качестве насадки. Варят, консервируют и используют в свежем виде.

На рыбалке надевают на крючок 1-2 горошины и ловят на них лещей и сазанов.

В виде теста или каши используют зерна пшена.

Это отличная приманка для карася. Для удобства использования нужно скатать шарики или кубики из пшенного теста.

В отличие от пшена перловку нужно запаривать в термосе.

Термос заполняют на четверть, заливают крупу кипятком и парят в течение 3 часов.

Рыба очень любит сладкое. Иногда в приманку добавляют мед или сахар.

Жмых — это продукт, полученный путем отжима растительного масла семян различный масляничных культур.

Данная насадка помогает в ловле крупного карпа.

Жмых варят на медленном огне и добавляют в него немного муки. Из полученной массы скатывают шарики.

Залог удачной ловли рыбы заключается в правильном выборе насадки.

Насадки растительного происхождения очень популярны у всех заядлых рыболовов.