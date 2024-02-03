Илон Маск выложил видео, где робот Tesla Optimus успешно выполняет самую нудную работу

10:43 2024-02-03
Илон Маск выложил видео, где робот Tesla Optimus успешно выполняет самую нудную работу

Эксперты прогнозируют роботатизации большое будущее в самых разных отраслях промышленности.

Роботы Tesla (их также называют роботами Optimus) способны заменить человека на самых нудных и скучных работах. В частности, Илон Маск выложил видеоролик в X, где Оптимус методично складывает белье. 

Маск собрал команду экспертов по программному обеспечению и инженерным разработкам для создания “универсального, двухпедального, автономного робота-человека”. Согласно описанию проекта Tesla, машина предназначена для выполнения “небезопасных, повторяющихся или скучных задач”.

"Искусственный интеллект уже работает в нашем мире, генерируя изображения и обмениваясь сообщениями онлайн. Например, LaserWeeder использует машинное обучение, ветвь искусственного интеллекта, для быстрого выявления и уничтожения 100 000 сорняков в час на фермерских полях", - напоминает Уahoo.com.

Эксперты прогнозируют роботатизации большое будущее в самых разных отраслях промышленности: в сельском хозяйстве, сборочных линиях, строительстве и так далее.

Как заявляют инженеры-конструкторы, Optimus включает в себя нейронные сети, разнообразие данных и ловкость. Его способности, по сути, безграничны.

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