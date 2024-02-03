Эффективные натуральные удобрения для вашего огорода

11:23 2024-02-03
Эффективные натуральные удобрения для вашего огорода

Подборка популярных у дачников полезных составов из натуральных компонентов для питания огородных посадок.

Травяной настой способен заменить даже самые дорогие и эффективные препараты.

Поставщиками магния являются лебеда, марь, ботва свёклы. В одуванчиках, лопухах, мокрице много калия. В крапиве есть азот, калий, кальций, фосфор.

Бобовые богаты азотом. Крапива и мокрица подходит для всех растений, а подкормка из одуванчиков снизит урожайность капусты и свёклы.

К травам можно добавить древесную золу, чесночные стрелки, луковую шелуху, гуматы, птичий помёт, дрожжи.

Древесную золу можно вносить в любое время и в любом виде: подсыпать поверх грунта на грядки в течении лета, под перекопку в лунки, делать настои.

В древесной золе содержится фосфор, калий и масса других микроэлементов. Порошок может снижать кислотность почвы.

Забродившее варенье или продукт, у которого вышел срок годности - отличная подкормка. Разводим в воде и полученным раствором проливаем грядки по влажной почве. В результате те запасы элементов, которые находились в почве, но не были доступны растениями, станут доступными.

Яичная скорлупасодержит калий, магний, фосфор. Мелко размалываем, используем в качестве мульчи или вносим в лунки перед посадкой.

Дрожжи или сухари -прекрасные стимуляторы роста новых корней. Повышают иммунитет у растений. Однако дрожжи способны забирать из грунта калий, поэтому одновременно с подкормкой из дрожжей используем древесную золу.

Луковая шелухане только служит подкормкой, но и защитит от многих бактериальных болезней. Отвар из лука прекрасно подходит для патиссонов, кабачков, огурцов.

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