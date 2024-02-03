Древесные опилки на огороде могут приносить много пользы

11:33 2024-02-03
Древесные опилки на огороде могут приносить много пользы

Зная, как правильно применять опилки на своём огороде, можно заметно повысить урожай.

Древесные опилки - самая настоящая органика, которая перерабатывается почвенными микроорганизмами в питательные вещества, необходимые всем растениям.

Лучше использовать опилки лиственных пород, так как опилки хвойных пород долго перегнивают из-за содержания в них смол. Опилки можно использовать в сухом и во влажном виде, но если хотите сразу добавить в почву, нужен перепревший продукт.

В опилках можно проращивать семена, они рыхлые, поэтому корни растений в опилках очень хорошо себя чувствуют.

Но опилки не содержат питательных веществ, доступных для роста: как только появятся первые листочки, всходы необходимо пересадить в почву.

Если пролить кипятком опилки, хорошо выгонять перо из лука-репки.

Отлично подходят опилки для мульчи. Расстилаем плёнку, на нёё высыпаем опилки и проливаем раствором: смешиваем 300 г мочевины или аммиачной селитры с 15 литрами воды. Накрываем опилки плёнкой и выдерживаем около двух недель.

Покрываем опилками садовые дорожки, междурядия: древесные отходы не дадут расти сорнякам.

Опилки улучшают структуру компоста, делают её более рыхлой, повышают воздухопроницаемость. Содержимое ямы быстрее разогревается по весне.

Опилки нужны для сооружения тёплых грядок, с помощью стружек также можно поднять грядки, расположенные в низине.

Удобно проращивать картофель в опилках. За две недели до посадки укладываем клубни в ящики с опилками ростками вверх.

В древесных стружках хорошо хранится урожай овощей - моркови, свёклы.

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