Крапива - это сорняк, но для капусты настоящее спасение

11:46 2024-02-03
Крапива - это сорняк, но для капусты настоящее спасение

Крапива очень полезна для капусты, есть несколько способов применения этой ценной травы.

Чтобы рассада капусты лучше прижилась на грядке, нужно применить небольшую хитрость. Рядом с каждым росточком молодой капусты нужно воткнуть стебелек крапивы. Благодаря этому растение лучше и быстрее приживется.

Крапивным настоем можно опрыскивать капусту от вредителей и болезней. Запах крапивы отпугнет гусениц и тлю.

Настой готовится просто: 1 кг капусты залить ведром воды, дать настояться сутки, развести в соотношении 1 к 5. Этим раствором можно и опрыскать, и полить растения, он укрепит корневую систему.

При посадке рассады капусты в лунку можно положить по несколько крапивных листочков. Они защитят растение от гусениц, которые очень не любят крапивный вкус и запах.

Можно между рядками капусты высадить крапиву либо просто положить сорванные растения в бороздки. Это спасет капусту от слизней и улиток.

Крапиву можно использовать для получения тугих и ровных кочанов. Для этого нужно регулярно поливать растения крапивным настоем.

3 кг крапивы мелко порубить и залить водой. Жидкость убрать в темное место и держать там не менее недели. Готовый раствор разводим: на ведро чистой воды берем 100 мл настоя.

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