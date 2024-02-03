Крапива - это сорняк, но для капусты настоящее спасение

Чтобы рассада капусты лучше прижилась на грядке, нужно применить небольшую хитрость. Рядом с каждым росточком молодой капусты нужно воткнуть стебелек крапивы. Благодаря этому растение лучше и быстрее приживется.

Крапивным настоем можно опрыскивать капусту от вредителей и болезней. Запах крапивы отпугнет гусениц и тлю.

Настой готовится просто: 1 кг капусты залить ведром воды, дать настояться сутки, развести в соотношении 1 к 5. Этим раствором можно и опрыскать, и полить растения, он укрепит корневую систему.

При посадке рассады капусты в лунку можно положить по несколько крапивных листочков. Они защитят растение от гусениц, которые очень не любят крапивный вкус и запах.

Можно между рядками капусты высадить крапиву либо просто положить сорванные растения в бороздки. Это спасет капусту от слизней и улиток.

Крапиву можно использовать для получения тугих и ровных кочанов. Для этого нужно регулярно поливать растения крапивным настоем.

3 кг крапивы мелко порубить и залить водой. Жидкость убрать в темное место и держать там не менее недели. Готовый раствор разводим: на ведро чистой воды берем 100 мл настоя.