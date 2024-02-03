Выращиваем сочный пышный укроп в большом количестве и без зонтиков

11:56 2024-02-03
Выращиваем сочный пышный укроп в большом количестве и без зонтиков

Дачный эксперт объяснил, как вырастить на огороде ароматную, сочную зелень укропа без зонтиков.

Сортов укропа без зонтиков не существует, так как зонтик - это способ размножения зелени.

Если укроп правильно выращивать, все условия соблюдать, то он даст много зелени вместо зонтиков.

Чтобы укроп быстрей взошёл, замачиваем семена в горячей воде при температуре 50 градусов, так как они содержит эфирные масла, которые замедляют всходы.

Для посадки выбираем среднеспелые или позднеспелые сорта: Дальний, Кустистый, Иней, Кутузовский, Дилл.

Ранний укроп сажаем с целью быстрого получения зелени, но такие сорта почти сразу образуют зонтик.

Укроп требователен к освещению, высеваем только на солнечной грядке и на плодородной почве. На кислых почвах, а также в тени зелень будет плохо расти.

Семена высеваем не рядками, а кучками, для этого делаем лунки примерно 10 см. В них всыпаем семена, присыпаем землей и обильно поливаем.

Можно сделать прищипку зонтика, в тот момент, когда он только начнёт появляться. После этого из пазухи листика начнёт расти новый стебель.

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