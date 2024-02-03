Дачный эксперт рассказал, как вырастить большой урожай кабачков на одном кусте

Кабачки - неприхотливая культура, и выращивать их, на первый взгляд, вообще не сложно.

Однако иногда от огородников можно услышать, что овощи плохо растут и плохо завязываются плоды.

Если знать некоторые хитрости, то проблем с урожаем никогда не будет.

Никогда не высаживаем прошлогодние семена, так как они дают много пустоцветов.

Выращиваем только урожайные сорта, гибриды.

Весной при высадке рассады делаем на грядках тёплые лунки.

Выкапываем ямки больших размеров, заполняем сухой травой со свежей крапивой, затем всё присыпаем землей.

Туда же кладем пол чайной ложки нитроаммофоски и высаживаем рассаду.

Удаляем первые завязи, 2-3 плода, их обязательно срезаем маленькими.

Не даем перерастать кабачкам, они истощают куст.

В этом случае растение все силы будет пускать на образование семян, что будет замедлятся образование других плодов.

Убираем почти все пустоцветы: сразу же появляется большое количество женских цветов.

Если на земле есть листья, то их обязательно удаляем, иначе растение может заболеть.

Корешок у листа не срезаем: он питает завязь.

В начале цветения убираем несколько хороших больших листьев, чтобы открыть цветы для опыления насекомым.

Мульчируем зелёной травой, поливаем обильно, только тёплой водой. Подкармливаем травяным и зольным раствором.

При благоприятной погоде кабачки растут дружно и быстро. Прополка и рыхление требуются только молодым растениям.

Когда кабачки подрастут, то весь уход сводится к поливам и сбору урожая.