Дачный эксперт рассказал, как вырастить большой урожай кабачков на одном кусте

12:04 2024-02-03
Дачный эксперт рассказал, как вырастить большой урожай кабачков на одном кусте

Кабачок считается южным овощем, однако он всегда радует богатым урожаем и в средней полосе.

Кабачки - неприхотливая культура, и выращивать их, на первый взгляд, вообще не сложно.

Однако иногда от огородников можно услышать, что овощи плохо растут и плохо завязываются плоды.

Если знать некоторые хитрости, то проблем с урожаем никогда не будет.

Никогда не высаживаем прошлогодние семена, так как они дают много пустоцветов.

Выращиваем только урожайные сорта, гибриды.

Весной при высадке рассады делаем на грядках тёплые лунки.

Выкапываем ямки больших размеров, заполняем сухой травой со свежей крапивой, затем всё присыпаем землей.

Туда же кладем пол чайной ложки нитроаммофоски и высаживаем рассаду.

Удаляем первые завязи, 2-3 плода, их обязательно срезаем маленькими.

Не даем перерастать кабачкам, они истощают куст.

В этом случае растение все силы будет пускать на образование семян, что будет замедлятся образование других плодов.

Убираем почти все пустоцветы: сразу же появляется большое количество женских цветов.

Если на земле есть листья, то их обязательно удаляем, иначе растение может заболеть.

Корешок у листа не срезаем: он питает завязь.

В начале цветения убираем несколько хороших больших листьев, чтобы открыть цветы для опыления насекомым.

Мульчируем зелёной травой, поливаем обильно, только тёплой водой. Подкармливаем травяным и зольным раствором.

При благоприятной погоде кабачки растут дружно и быстро. Прополка и рыхление требуются только молодым растениям.

Когда кабачки подрастут, то весь уход сводится к поливам и сбору урожая.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
12:14

Алиса Семенова

Сорта и гибриды томатов, которые завалят дачников урожаем

Сорта и гибриды томатов, которые завалят дачников урожаем

Выбор сорта - важнейшая задача огородника, это залог успешного урожая, подобрать подходящие помидоры можно уже сейчас.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Российского фигуриста Владислава Дикиджи чуть не зарезали в метро

Российского фигуриста Владислава Дикиджи чуть не зарезали в метро

Молодой перспективный спортсмен стремительно делает карьеру, в 2023-м году он открыл свой первый взрослый сезон.
Алиса Семенова
11:56

Алиса Семенова

Выращиваем сочный пышный укроп в большом количестве и без зонтиков

Выращиваем сочный пышный укроп в большом количестве и без зонтиков

Дачный эксперт объяснил, как вырастить на огороде ароматную, сочную зелень укропа без зонтиков.
Алиса Семенова
11:46

Алиса Семенова

Крапива - это сорняк, но для капусты настоящее спасение

Крапива - это сорняк, но для капусты настоящее спасение

Крапива очень полезна для капусты, есть несколько способов применения этой ценной травы.
Светлана Игнатьева
11:42

Светлана Игнатьева

Смелая чихуахуа в Новосибирске смогла задержать воровку

Смелая чихуахуа в Новосибирске смогла задержать воровку

Маленькая собачка удерживала злоумышленницу до тех пор, пока не приехала полиция.
Алиса Семенова
11:33

Алиса Семенова

Древесные опилки на огороде могут приносить много пользы

Древесные опилки на огороде могут приносить много пользы

Зная, как правильно применять опилки на своём огороде, можно заметно повысить урожай.
article_image 13:24

Продукты, от которых стоит отказаться в жару

Диетолог Елена Кален посоветовала своим подписчикам в Instagram минимизировать употребление кофе, газировки и горячих супов в жару.

article_image 13:22

Ученые рекомендовали любителям чая покупать листовой напиток

Дело в том, что регулярное употребление чая в пакетиках может навредить здоровью.

article_image 13:21

Какой полезный продукт защитит от остеопороза, выяснили специалисты

Как оказалось, в свой рацион стоит ввести абрикосы. Этот прекрасный летний продукт прекрасно отражается на здоровье костей. Богатый состав абрикосов позволяет кальцию полноценно усваиваться.