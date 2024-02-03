Сорта и гибриды томатов, которые завалят дачников урожаем

Семко, можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте.

Сорт раннеспелый, по истечению трёх месяцев со дня появления всходов вырастут красные красивые перцивидно-цилиндрические плоды с носиком.

В кисти формируется до 6-8 штук плодов, массой около 120 г. Мякоть плодов сочная, плотна

Растение почти не болеет вирусными и грибковыми заболеваниями и даже фитофторой.

Хорошо переносит жару и прекрасно себя чувствует на улице на грядке.

Ожерелье красное, очень интересный сорт. Его можно подвязывать или выращивать как стелющийся.

Холодостойкий, вынослив к стрессовым ситуациям, прекрасно переносит перепады температуры.

При появлении плодов куст бывает весь обвешан гроздьями с помидорами.

Плоды янтарно-красного цвета, массой примерно от 10-15 г, вкусные, сладкие.

Чио-чио сан вырастает до двух метров и выше, нуждается в обязательной подвязке к опоре.

Сорт устойчив не только к неблагоприятным погодным условиям, но и к распространённым болезням.

Можно выращивать, как в теплице, так и в открытом грунте. От появления дружных всходов до первых плодов проходит примерно 3,5-4 месяцев.

В одной кисти можно насчитать до 35-40 штук плодов, они маленькие, но вкусные, со сладкими нотками.

Надежда дает невысокие кусты примерно около 1,3 метра в высоту, а в открытом грунте на грядках не выше 60 см.

Лучше вести в 2 стебля, побегов бывает очень много. На формирование плодов уходит примерно около 3 месяцев со дня появления ростков.

Сорт устойчив к перепадам температуры, к неблагоприятным погодным условиям. В каждой кисти завязывается от 7-9 штук плодов.