Во время трансатлантического рейса JetBlue разбушевался хулиган, его несколько часов удерживали 6 человек

14:11 2024-02-03
Во время трансатлантического рейса JetBlue разбушевался хулиган, его несколько часов удерживали 6 человек

Самолету, летевшему из Лондона в Нью-Йорк, удалось своевременно приземлиться и передать буяна полицейским.

Большая драка произошла во время трансатлантического рейса JetBlue. Один из пассажиров самолета, летевшего из Лондона в Нью-Йорк, стал проявлять агрессию к пассажирам. По словам очевидцев, он выглядел пьяным.

Чтобы оградить людей от агрессора, его несколько часов удерживали на борту 6 человек. Ему пришлось надеть наручники. 

Самолету при этом удалось своевременно приземлиться в Нью-Йорке, где полицейские поднялись на борт и задержали буяна.

В заявлении авиакомпании говорится, что пассажир "начал вести себя беспорядочно и агрессивно по отношению к своему попутчику и членам экипажа во время полета".

Экипаж также обнаружил, что хулиган держал "открытую бутылку спиртного, которую пронес на борт", и был пьян. 

"Рейс благополучно приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, где его встретили сотрудники правоохранительных органов. Мы ценим помощь и понимание наших клиентов во время этого инцидента и приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в компании.

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