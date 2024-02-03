Во время трансатлантического рейса JetBlue разбушевался хулиган, его несколько часов удерживали 6 человек

Большая драка произошла во время трансатлантического рейса JetBlue. Один из пассажиров самолета, летевшего из Лондона в Нью-Йорк, стал проявлять агрессию к пассажирам. По словам очевидцев, он выглядел пьяным.

Чтобы оградить людей от агрессора, его несколько часов удерживали на борту 6 человек. Ему пришлось надеть наручники.

Самолету при этом удалось своевременно приземлиться в Нью-Йорке, где полицейские поднялись на борт и задержали буяна.

В заявлении авиакомпании говорится, что пассажир "начал вести себя беспорядочно и агрессивно по отношению к своему попутчику и членам экипажа во время полета".

Экипаж также обнаружил, что хулиган держал "открытую бутылку спиртного, которую пронес на борт", и был пьян.

"Рейс благополучно приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, где его встретили сотрудники правоохранительных органов. Мы ценим помощь и понимание наших клиентов во время этого инцидента и приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в компании.