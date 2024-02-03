Посетители ресторана стейк-шефа Солта Бэй в Дубае отдохнули более, чем на 100 тысяч долларов

14:32 2024-02-03
Посетители ресторана стейк-шефа Солта Бэй в Дубае отдохнули более, чем на 100 тысяч долларов

Компания из 4-х человек ела покрытую золотом говядину, золотистую пахлаву и пила самые дорогие напитки.

Знаменитый стейк-шеф Солт Бэй (настоящее имя Нусрет Гекче) похвастался счетом в 108 000 долларов в своем стейкхаусе в Дубае, пишет Уahoo.com.

"Деньги приходят, деньги уходят”, - написал в Instagram 40-летний турецкий мясник. 

Гекче, который стал интернет-сенсацией еще в 2017 году благодаря яркому способу приготовления стейка, был явно рад видеть приток денег. Но его пост не восхитил подписчиков, которые раскритиковали ресторатора за хвастовство.

Издание уточняет, что внушительный счет поступил от компании из четырех человек, заплативших 398 630 дирхамов ОАЭ в стейк-хаусе Gökçe's Nusr-Et в Дубае в конце января.

Гости съели карпаччо из говядины, картофель фри, салат, золотистую пахлаву и фруктовые ассорти на общую сумму 1496 долларов. А на фирменную говядину, покрытую золотом, четверка ассигновала еще 1388 долларов, на филе-миньон и стейк "золотой гигантский томагавк" - 1361 доллар.

Кроме того, они выпили четыре мартини, две бутылки Шато Петрюс, одну бутылку Петрюс 2011 года (за 17 697 долларов) и пять двойных бокалов эксклюзивного коньяка Louis XIII в чистом виде (7 487 долларов). И это еще не все напитки, что они употребили.

В довершение всего посетители добавили чаевые в размере 22%, что составило около 24 500 долларов.

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