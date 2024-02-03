Мясистые и сочные сорта томатов с приятным вкусом: советуют опытные дачники

15:05 2024-02-03
Мясистые и сочные сорта томатов с приятным вкусом: советуют опытные дачники

Проверенные сорта высаживать лучше всего, если вы новичок, прислушайтесь к рекомендациям экспертов.

Де Барао, позднеспелый сорт, который проверен много раз и никогда не подводит.

В плодоношение вступает через 4 месяца после всходов, можно сажать на улицу и в теплицу.

В теплице кусты вырастают очень высокие, приходится привязывать.

Томаты устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, к заболеваниям и вредителям.

Плоды могут долго храниться, почти до Нового года.

Малиновый звон, раннеспелый сорт, в высоту в теплице достигает до 1,5 метра.

На одной ветке можно насчитать до 8 штук с массой до 200 г.

Вкус приятный, сладкий, огурцы хорошо хранятся не одну неделю. Сорт неприхотлив к погоде и не страдает от фитофторы.

Требует пасынкования, подвязывания, нужны правильные подкормки, поливы, профилактические работы против распространённых заболеваний.

Снегирь, раннеспелый сорт, холодостойкий, можно сажать на улице.

Даёт приличный урожай плодов плоскоокруглой формы и массой около 150 г.

Кожица не толстая, не растрескивается, мякоть умеренно плотная, сочная, сладковатая, ароматная, не водянистая.

Созревают плоды дружно, устойчивы к перепадам температуры, к грибковым заболеваниям.

Вельможа образует небольшой куст высотой до 90 см.

Плоды похожи на сердце, немного ребристые у основания, когда созреют, становятся малиновыми.

Мякоть плотная, нежная, сладкая, ароматная, с ярким помидорным вкусом.

Сорт устойчив к к прохладным погодным условиям и распространённым заболеваниям.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
16:46

Алиса Семенова

Как предупредить пожелтение чесночных листьев

Как предупредить пожелтение чесночных листьев

Если листья лука или чеснока начали желтеть, заметить первые признаки можно по кончикам зелени.
Алиса Семенова
16:40

Алиса Семенова

Как воздействует медитация на кишечные бактерии

Как воздействует медитация на кишечные бактерии

Изучение микробиома буддийских монахов показало влияние медитации на кишечные бактерии
Светлана Игнатьева
16:09

Светлана Игнатьева

Facebook отмечает свое 20-летие, как он выглядел изначально

Facebook отмечает свое 20-летие, как он выглядел изначально

Эта соцсеть была запущена 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом в комнате общежития Гарвардского университета.
Светлана Игнатьева
15:52

Светлана Игнатьева

Из десяти финалистов на награду World Car Awards в этом году из американских брендов попал только Ford

Из десяти финалистов на награду World Car Awards в этом году из американских брендов попал только Ford

Победителей планируется объявить 27 марта на Нью-Йоркском международном автосалоне в Манхэттене.
Алиса Семенова
14:46

Алиса Семенова

Топ самых удачных сортов огурцов, у которых сплошные достоинства

Топ самых удачных сортов огурцов, у которых сплошные достоинства

Чтобы всегда быть с урожаем, посадите разные сорта, выбирая проверенные и лучшие из лучших.
Светлана Игнатьева
14:32

Светлана Игнатьева

Посетители ресторана стейк-шефа Солта Бэй в Дубае отдохнули более, чем на 100 тысяч долларов

Посетители ресторана стейк-шефа Солта Бэй в Дубае отдохнули более, чем на 100 тысяч долларов

Компания из 4-х человек ела покрытую золотом говядину, золотистую пахлаву и пила самые дорогие напитки.
article_image 13:24

Продукты, от которых стоит отказаться в жару

Диетолог Елена Кален посоветовала своим подписчикам в Instagram минимизировать употребление кофе, газировки и горячих супов в жару.

article_image 13:22

Ученые рекомендовали любителям чая покупать листовой напиток

Дело в том, что регулярное употребление чая в пакетиках может навредить здоровью.

article_image 13:21

Какой полезный продукт защитит от остеопороза, выяснили специалисты

Как оказалось, в свой рацион стоит ввести абрикосы. Этот прекрасный летний продукт прекрасно отражается на здоровье костей. Богатый состав абрикосов позволяет кальцию полноценно усваиваться.