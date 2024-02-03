Мясистые и сочные сорта томатов с приятным вкусом: советуют опытные дачники

Де Барао, позднеспелый сорт, который проверен много раз и никогда не подводит.
В плодоношение вступает через 4 месяца после всходов, можно сажать на улицу и в теплицу.
В теплице кусты вырастают очень высокие, приходится привязывать.
Томаты устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, к заболеваниям и вредителям.
Плоды могут долго храниться, почти до Нового года.
Малиновый звон, раннеспелый сорт, в высоту в теплице достигает до 1,5 метра.
На одной ветке можно насчитать до 8 штук с массой до 200 г.
Вкус приятный, сладкий, огурцы хорошо хранятся не одну неделю. Сорт неприхотлив к погоде и не страдает от фитофторы.
Требует пасынкования, подвязывания, нужны правильные подкормки, поливы, профилактические работы против распространённых заболеваний.
Снегирь, раннеспелый сорт, холодостойкий, можно сажать на улице.
Даёт приличный урожай плодов плоскоокруглой формы и массой около 150 г.
Кожица не толстая, не растрескивается, мякоть умеренно плотная, сочная, сладковатая, ароматная, не водянистая.
Созревают плоды дружно, устойчивы к перепадам температуры, к грибковым заболеваниям.
Вельможа образует небольшой куст высотой до 90 см.
Плоды похожи на сердце, немного ребристые у основания, когда созреют, становятся малиновыми.
Мякоть плотная, нежная, сладкая, ароматная, с ярким помидорным вкусом.
Сорт устойчив к к прохладным погодным условиям и распространённым заболеваниям.
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