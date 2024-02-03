Из десяти финалистов на награду World Car Awards в этом году из американских брендов попал только Ford

15:52 2024-02-03
Из десяти финалистов на награду World Car Awards в этом году из американских брендов попал только Ford

Победителей планируется объявить 27 марта на Нью-Йоркском международном автосалоне в Манхэттене.

Список World Car Awards сократился до 10 финалистов. И из американских брендов на международную награду в области автомобилестроения в этом году претендует только один - Ford, сообщает Уahoo.com.

Bнедорожник Ford Bronco, в частности, признан финалистом в категории дизайна. Другие категории включают автомобили повышенной проходимости, городские, электромобили и модели класса люкс.

Всего в каждой категории по пять номинантов. Но ни в одной в числе претендентов нету Tesla.

Чаще всего в списках финалистов фигурируют такие бренды, как Mercedes-Ben, BMW, Hyundai и Volvo.

Победителей планируется объявить 27 марта на Нью-Йоркском международном автосалоне в Манхэттене. К слову, в этом году World Car Awards отмечает 20 лет партнерства с Нью-Йоркским автосалоном.

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