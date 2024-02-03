Как предупредить пожелтение чесночных листьев

Лук и чеснок были посажены вовремя, но коварная погода устроила всем неприятный сюрприз - такое бывает.
Резко похолодало, и низкая температура повредила молодые листья всходов. Их реакция – пожелтение кончиков или листьев целиком.
Однако эта причина – одна из самых безобидных, поскольку почти весь урожай удастся сохранить.
Чтобы не остаться без чеснока, проявляем о нем заботу.
Главный момент — своевременное внесение нужных удобрений.
Подбирая подкормки, помните о том, что чесноку очень нужны азот и калий.
Оба эти элемента можно найти как в минеральных, так и органических удобрениях.
Вносить подкормки вы можете двумя способами:
Добавляем в гранулированной форме в борозды глубиной до двух сантиметров.
Подойдут Карбамид и комплексные минеральные составы. После внесения удобрений борозды присыпаем почвой и увлажняем.
Можно приготовить рабочий раствор. Одним из лучших средств многие считают мочевину. Достаточно развести столовую ложку в десяти литрах воды.
Молодые растения подкармливаем не под корень, а по листу. Хорошим подспорьем будет раствор на основе сульфата калия.
Для приготовления разводим чайную ложку средства в литре воды. Готовым составом опрыскиваем растения утром или вечером.
Причин, которые вызывают появление желтизны на листьях, может быть несколько:
слишком ранняя посадка осенью под зиму;
возвратные заморозки весной и сильные морозы зимой;
нехватка питательных веществ в почве (азота, калия и магния);
нарушение режима полива (вреден как недолив, так и чрезмерный полив);
различные заболевания растения и вредители.
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