Как предупредить пожелтение чесночных листьев

16:46 2024-02-03
Как предупредить пожелтение чесночных листьев

Если листья лука или чеснока начали желтеть, заметить первые признаки можно по кончикам зелени.

Лук и чеснок были посажены вовремя, но коварная погода устроила всем неприятный сюрприз - такое бывает.

Резко похолодало, и низкая температура повредила молодые листья всходов. Их реакция – пожелтение кончиков или листьев целиком.

Однако эта причина – одна из самых безобидных, поскольку почти весь урожай удастся сохранить.

Чтобы не остаться без чеснока, проявляем о нем заботу.

Главный момент — своевременное внесение нужных удобрений.

Подбирая подкормки, помните о том, что чесноку очень нужны азот и калий.

Оба эти элемента можно найти как в минеральных, так и органических удобрениях.

Вносить подкормки вы можете двумя способами:

Добавляем в гранулированной форме в борозды глубиной до двух сантиметров.

Подойдут Карбамид и комплексные минеральные составы. После внесения удобрений борозды присыпаем почвой и увлажняем.

Можно приготовить рабочий раствор. Одним из лучших средств многие считают мочевину. Достаточно развести столовую ложку в десяти литрах воды.

Молодые растения подкармливаем не под корень, а по листу. Хорошим подспорьем будет раствор на основе сульфата калия.

Для приготовления разводим чайную ложку средства в литре воды. Готовым составом опрыскиваем растения утром или вечером.

Причин, которые вызывают появление желтизны на листьях, может быть несколько:

слишком ранняя посадка осенью под зиму;

возвратные заморозки весной и сильные морозы зимой;

нехватка питательных веществ в почве (азота, калия и магния);

нарушение режима полива (вреден как недолив, так и чрезмерный полив);

различные заболевания растения и вредители.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
16:40

Алиса Семенова

Как воздействует медитация на кишечные бактерии

Как воздействует медитация на кишечные бактерии

Изучение микробиома буддийских монахов показало влияние медитации на кишечные бактерии
Светлана Игнатьева
16:09

Светлана Игнатьева

Facebook отмечает свое 20-летие, как он выглядел изначально

Facebook отмечает свое 20-летие, как он выглядел изначально

Эта соцсеть была запущена 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом в комнате общежития Гарвардского университета.
Светлана Игнатьева
15:52

Светлана Игнатьева

Из десяти финалистов на награду World Car Awards в этом году из американских брендов попал только Ford

Из десяти финалистов на награду World Car Awards в этом году из американских брендов попал только Ford

Победителей планируется объявить 27 марта на Нью-Йоркском международном автосалоне в Манхэттене.
Алиса Семенова
15:05

Алиса Семенова

Мясистые и сочные сорта томатов с приятным вкусом: советуют опытные дачники

Мясистые и сочные сорта томатов с приятным вкусом: советуют опытные дачники

Проверенные сорта высаживать лучше всего, если вы новичок, прислушайтесь к рекомендациям экспертов.
Алиса Семенова
14:46

Алиса Семенова

Топ самых удачных сортов огурцов, у которых сплошные достоинства

Топ самых удачных сортов огурцов, у которых сплошные достоинства

Чтобы всегда быть с урожаем, посадите разные сорта, выбирая проверенные и лучшие из лучших.
Светлана Игнатьева
14:32

Светлана Игнатьева

Посетители ресторана стейк-шефа Солта Бэй в Дубае отдохнули более, чем на 100 тысяч долларов

Посетители ресторана стейк-шефа Солта Бэй в Дубае отдохнули более, чем на 100 тысяч долларов

Компания из 4-х человек ела покрытую золотом говядину, золотистую пахлаву и пила самые дорогие напитки.
article_image 13:24

Продукты, от которых стоит отказаться в жару

Диетолог Елена Кален посоветовала своим подписчикам в Instagram минимизировать употребление кофе, газировки и горячих супов в жару.

article_image 13:22

Ученые рекомендовали любителям чая покупать листовой напиток

Дело в том, что регулярное употребление чая в пакетиках может навредить здоровью.

article_image 13:21

Какой полезный продукт защитит от остеопороза, выяснили специалисты

Как оказалось, в свой рацион стоит ввести абрикосы. Этот прекрасный летний продукт прекрасно отражается на здоровье костей. Богатый состав абрикосов позволяет кальцию полноценно усваиваться.