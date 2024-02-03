Как в Саудовской Аравии проводился верблюжий конкурс красоты

18:17 2024-02-03
Как в Саудовской Аравии проводился верблюжий конкурс красоты

Организаторы необычного мероприятия дисквалифицировали 40 животных из-за применения ботокса.

Власти Саудовской Аравии применили суровые меры к участникам конкурса красоты среди верблюдов и дисквалифицировали 40 животных, которым сделали инъекции ботокса, чтобы сделать их более привлекательными.

В рамках популярного в Саудовской Аравии фестиваля верблюдов Короля Абдулазиза, который проходит в декабре, в числе прочих мероприятий проходит конкурс красоты среди верблюдов.

Размер приза составляет 66 миллионов долларов (4,8 миллиарда рублей).

Инъекции ботокса, подтяжки морды и другие косметические процедуры с целью сделать верблюдов красивее категорически запрещены.

Организаторы определяют победителя, оценивая форму головы, шеи, горбов и осанку верблюдов.

На последнем мероприятии власти обнаружили, что десятки заводчиков скорректировали форму губ и носов верблюдов, применяли гормоны для усиления грудной мускулатуры и вкалывали в головы и губы верблюдов ботокс, чтобы увеличить их.

Кроме того, они увеличивали отдельные части тел животных при помощи резиновых повязок и использовали филлеры, чтобы скорректировать вид морды.

Судьи конкурса использовали специальные продвинутые технологии, чтобы определить, подвергались ли животные вмешательству.

В результате они выгнали с соревнований 40 животных. Организаторы конкурса заявили, что наложат жесткие штрафы на манипуляторов, которые пытались обманом победить в конкурсе.

Помимо конкурса красоты в рамках фестиваля проводятся верблюжьи скачки, торги и другие мероприятия.

«Нередко на конкурсе случается так, что верблюдицам вкалывают ботокс в губы, нос и даже челюсти. Дело в том, что одним из показателей красоты животного считается крупная голова, выраженные детали внешности. По этим параметрам их оценивают судьи и зрители», — говорит Али аль-Мазруи.

Если применение ботокса стало для вас шоком, то держитесь крепче — иногда верблюдам корректируют внешность при помощи пластической операции!

Некоторые хозяева нанимали пластических хирургов, чтобы последние уменьшили уши животных, сделав их более изящными.

Ну а если услуги хирургов дороги, то хозяева верблюдов используют специальные масла, чтобы сделать шерсть животных более темной (цвет тоже входит в параметры, по которым оценивают красоту).

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