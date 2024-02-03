Как в Корее боролись с девушками, носящими мини-юбки

Мы хорошо знаем, что Северная Корея – это тоталитарная страна, в которой власти контролируют каждый шаг своих граждан и жестоко карают за малейшее отступление от правил.

«Мудрым правителем» Южной Кореи в 70‑х был президент Пак Чон Хи, которого многие предпочитают называть диктатором.

После его прихода к власти на страну обрушилось множество правил и ограничений практически во всех областях жизни простых граждан.

Но самые известные законы диктатора касались внешнего вида граждан, точнее, молодежи.

Во всем мире в 70‑х царили мини, но кореянкам нужно было остерегаться экстремальной длины подола.

Если юбка начиналась выше, чем в 17 см от колена, полиция предлагала моднице пройти в участок и там обменять стильную вещицу на юбку ниже колен.

Чтобы контролировать длину юбок, каждый полицейский и внештатный сотрудник имел при себе рулетку или линейку, которой производились замеры.

Согласитесь, не очень приятно, когда на улице к вам подскакивает тип с линейкой и измеряет одежду. Даже если та в пределах нормы, настроение может быть безнадежно испорчено на весь день.

Но это не все неприятности, обрушившиеся на молодое поколение.

Парням было запрещено носить длинные волосы, и нарушителей также доставляли в отделение, где просто стригли под машинку.

Классификация причесок – вопрос непростой, поэтому, чтобы не усложнять жизнь стражам порядка, ввели особую директиву.

Согласно распоряжению, принудительной стрижке подвергались все юноши, которых со спины можно было перепутать с девушками.

Получается, судьба модной стрижки зависела от того, что там покажется полицейскому и какие ассоциации у него возникнут.

Все это продолжалось до смерти Пак Чон Хи, после того как диктатора убили в результате покушения в 1979 году, его преемник на посту главы страны отменил ограничения.

Кстати, любителя порядка застрелил его собственный глава разведки. Во время суда он заявил, что видел в своем боссе угрозу развитию демократии в стране. Он был не так уж неправ.