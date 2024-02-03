Как в Корее боролись с девушками, носящими мини-юбки

18:31 2024-02-03
Как в Корее боролись с девушками, носящими мини-юбки

Оказывается, Южная Корея в 70‑х годах ненамного отставала от своего строгого северного соседа.

Мы хорошо знаем, что Северная Корея – это тоталитарная страна, в которой власти контролируют каждый шаг своих граждан и жестоко карают за малейшее отступление от правил.

«Мудрым правителем» Южной Кореи в 70‑х был президент Пак Чон Хи, которого многие предпочитают называть диктатором.

После его прихода к власти на страну обрушилось множество правил и ограничений практически во всех областях жизни простых граждан.

Но самые известные законы диктатора касались внешнего вида граждан, точнее, молодежи.

Во всем мире в 70‑х царили мини, но кореянкам нужно было остерегаться экстремальной длины подола.

Если юбка начиналась выше, чем в 17 см от колена, полиция предлагала моднице пройти в участок и там обменять стильную вещицу на юбку ниже колен.

Чтобы контролировать длину юбок, каждый полицейский и внештатный сотрудник имел при себе рулетку или линейку, которой производились замеры.

Согласитесь, не очень приятно, когда на улице к вам подскакивает тип с линейкой и измеряет одежду. Даже если та в пределах нормы, настроение может быть безнадежно испорчено на весь день.

Но это не все неприятности, обрушившиеся на молодое поколение.

Парням было запрещено носить длинные волосы, и нарушителей также доставляли в отделение, где просто стригли под машинку.

Классификация причесок – вопрос непростой, поэтому, чтобы не усложнять жизнь стражам порядка, ввели особую директиву.

Согласно распоряжению, принудительной стрижке подвергались все юноши, которых со спины можно было перепутать с девушками.

Получается, судьба модной стрижки зависела от того, что там покажется полицейскому и какие ассоциации у него возникнут.

Все это продолжалось до смерти Пак Чон Хи, после того как диктатора убили в результате покушения в 1979 году, его преемник на посту главы страны отменил ограничения.

Кстати, любителя порядка застрелил его собственный глава разведки. Во время суда он заявил, что видел в своем боссе угрозу развитию демократии в стране. Он был не так уж неправ.

Показать следующие комментарии
Фото
Ангелина Крент
20:48

Ангелина Крент

Лучшая прикормка для окуня по мнению рыболовов

Лучшая прикормка для окуня по мнению рыболовов

На довольно кратковременной рыбалке я хотел понаблюдать, как «полосатый разбойник» реагирует на мормыша. Мормышом называют рачков-бокоплавов, обитающих в разнообразных водоемах.
Алиса Семенова
20:43

Алиса Семенова

Опытные рыболовы рассказали, как предсказывать клёв, не прибегая к интернету

Опытные рыболовы рассказали, как предсказывать клёв, не прибегая к интернету

Предлагаем перечень рыбацких примет, по которым можно определить день хорошего клева.
Алиса Семенова
20:31

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали, какая наживка самая лучшая

Рыболовы рассказали, какая наживка самая лучшая

Чтобы не возвращаться с рыбалки без улова, используйте этот полезный совет.
Алиса Семенова
20:16

Алиса Семенова

Рыболовы поделились опытом ловли крупной щуки

Рыболовы поделились опытом ловли крупной щуки

Во время охоты за крупной щукой не стоит распыляться на мелочевку, утверждают эксперты.
Алиса Семенова
19:56

Алиса Семенова

Огородники рассказали о правилах дезинфекции перед высадкой рассады

Огородники рассказали о правилах дезинфекции перед высадкой рассады

Перед посадкой рассады обязательно нужно уничтожить в почве болезнетворные бактерии и инфекции.
Алиса Семенова
19:46

Алиса Семенова

Дачники рассказали, как поднять урожайность клубники минимум в два раза

Дачники рассказали, как поднять урожайность клубники минимум в два раза

На урожайность клубники влияют сорт, погодные условия, соблюдение агротехнических требований.
Алиса Семенова
19:35

Алиса Семенова

Огородники рассказали, из-за чего кабачки и огурцы могут давать горчинку

Огородники рассказали, из-за чего кабачки и огурцы могут давать горчинку

Если огурцу что-то не нравится, очень скоро нижняя часть овоща, а затем и вся кожура с мякотью становятся горькими.
article_image 20:11

Каждый, огородник мечтает о плодородной рыхлой почве, но со временем участки истощаются, их начинают заселять вредители и болезни

Есть такие огородники, дачники, покупая навоз стараются распределить его под все овощи и не задумываются, что есть такие растения, которым избыток навоза может навредить.

article_image 20:07

Малина это постоянный источник инфекции, с которым надо бороться

Понять что имеется заражение можно по засыхающим бутонам, завязям, плодов, об этом говорят деформированные ягоды, рассыпающиеся.

article_image 13:24

Продукты, от которых стоит отказаться в жару

Диетолог Елена Кален посоветовала своим подписчикам в Instagram минимизировать употребление кофе, газировки и горячих супов в жару.