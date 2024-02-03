«Чайное опьянение»: что это такое и каковы последствия

18:33 2024-02-03
«Чайное опьянение»: что это такое и каковы последствия

Диетолог и кардиолог Асият Хачирова рассказала о полезных и вредных свойствах крепкого чая в интервью «Пятому каналу».

По словам эксперта, крепкая заварка в большом количестве может вызвать «чайное опьянение», повысить давление и пульс.

У человека появляется тревожность и возбудимость, которые после сменяются тошнотой, слабостью и тревожно-депрессивным состоянием.

Специалист отметила, что в чай нередко добавляют другие травы: например, на Кавказе принято дополнять напиток окопником, который токсично влияет на печень.

В крепком чае содержится больше кофеина, поэтому диетолог не рекомендует пить его пожилым людям и маленьким детям.

В остальном люди без хронических заболеваний могут спокойно пить этот напиток — он оказывает противовоспалительный и антиоксидантный эффект.

Как правильно заваривать чай?

  • Используйте фильтрованную или бутилированную воду;
  • Перед завариванием необходимо согреть чайник (идеально подойдет фарфоровый или глиняный);
  • На каждую чашку положите по одной ложке заварки;
  • Не используйте кипяток: заваривайте чай при температуре 80-90 градусов;
  • Черный чай обычно заваривается пять минут, а зеленый, белый или красный — три минуты.

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