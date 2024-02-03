«Чайное опьянение»: что это такое и каковы последствия

По словам эксперта, крепкая заварка в большом количестве может вызвать «чайное опьянение», повысить давление и пульс.
У человека появляется тревожность и возбудимость, которые после сменяются тошнотой, слабостью и тревожно-депрессивным состоянием.
Специалист отметила, что в чай нередко добавляют другие травы: например, на Кавказе принято дополнять напиток окопником, который токсично влияет на печень.
В крепком чае содержится больше кофеина, поэтому диетолог не рекомендует пить его пожилым людям и маленьким детям.
В остальном люди без хронических заболеваний могут спокойно пить этот напиток — он оказывает противовоспалительный и антиоксидантный эффект.
Как правильно заваривать чай?
- Используйте фильтрованную или бутилированную воду;
- Перед завариванием необходимо согреть чайник (идеально подойдет фарфоровый или глиняный);
- На каждую чашку положите по одной ложке заварки;
- Не используйте кипяток: заваривайте чай при температуре 80-90 градусов;
- Черный чай обычно заваривается пять минут, а зеленый, белый или красный — три минуты.
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