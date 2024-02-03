«Чайное опьянение»: что это такое и каковы последствия

По словам эксперта, крепкая заварка в большом количестве может вызвать «чайное опьянение», повысить давление и пульс.

У человека появляется тревожность и возбудимость, которые после сменяются тошнотой, слабостью и тревожно-депрессивным состоянием.

Специалист отметила, что в чай нередко добавляют другие травы: например, на Кавказе принято дополнять напиток окопником, который токсично влияет на печень.

В крепком чае содержится больше кофеина, поэтому диетолог не рекомендует пить его пожилым людям и маленьким детям.

В остальном люди без хронических заболеваний могут спокойно пить этот напиток — он оказывает противовоспалительный и антиоксидантный эффект.

Как правильно заваривать чай?