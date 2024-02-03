Как можно отравиться водой и чем это грозит

Оказывается, даже простая питьевая вода может представлять серьезную опасность для здоровья!

Отравиться водой можно в нескольких случаях. Например, когда ты,наслушавшись о пользе воды для организма, потребляешь ее в избыточном количестве.

В этих условиях вода просто не успевает пройти через почки, которые отвечают за регуляцию водно-солевого баланса.

Чем это грозит? Появлением отеков! Вода поступает в другие органы и может нанести им серьезный вред.

Особую опасность это несет нашему самому главному органу — мозгу! В самых крайних случаях увеличение его объема может спровоцировать остановку дыхания или судороги.

Вода может нанести серьезный вред организму, даже когда речь не идет ее «передозировке».

Тут следует учитывать, что в условиях большого города крайне сложно найти идеально чистую воду.

Живительная влага может содержать в себе различные примеси, которые также порой приводят к отравлению.

Из-за того что вода по своей сути является прекрасным растворителем, в ней легко могут поселиться различные вирусы, микроорганизмы и бактерии.

Наравне с этим в воде также могут содержаться металлы, газы, соли, минералы и не только! Всё это несет серьезную опасность для нашего организма.

Как же избежать отравления водой? Важно следить за тем, что ты пьешь: обращай внимание на посторонние запах, вкус и мутность.