Виды расстройств личности, возникающие из-за интернета

Одним из таких негативных последствий являются расстройства личности, о которых еще несколько десятилетий назад даже и не слышали. Давайте узнаем, чем еще можно «заразиться» от телевизора и Интернета.

Интернет-синдром Мюнхгаузена

Так же, как и в случае с синдромом Мюнхгаузена (когда человек ведет себя как пациент или жертва, чтобы привлечь внимание и сочувствие других), при интернет-синдроме Мюнхгаузена люди изображают себя больными или жертвами для привлечения внимания к своей персоне в Сети.



Изначально эта патология проявилась в чатах и форумах в 2000 году.

Сегодня людей, страдающих подобным типом расстройства личности, можно наблюдать в блогах или социальных сетях. Наиболее показателен здесь пример 40-летней Дебби Свенсон.



Дебби Свенсон на протяжении двух лет вела блог якобы от лица 19-летней девушки, больной лейкемией. Однако все это было лишь плодом ее воображения.

Через какое-то время Дебби стала вести блог от своего имени, выдавая себя за мать Кейси (выдуманной девушки с несуществующей болезнью), и вскоре приобрела огромное число подписчиков.

В 2001 году Дебби Свенсон заявила, что Кейси скончалась от аневризмы. Но ее подписчики заподозрили неладное, поскольку она не сообщила никаких подробностей, в частности о похоронах.

Им удалось выяснить, что Кейси – это выдуманный персонаж, после чего Дебби Свенсон призналась в своем обмане.

Она сказала, что в лице Кейси объединила истории других больных раком людей.

Конверсионное расстройство

Конверсионное расстройство (изначально его называли массовой истерией, или массовым психозом ), как правило, наблюдается среди людей, проводящих вместе много времени или находящихся рядом в какой-то очень волнительный момент.

Оно характеризуется, в частности, нервными тиками, которые, тем не менее, не вызваны неврологическими отклонениями. Это больше похоже на то, как человек начинает зевать вслед за другими, то есть бессознательно подражает поведению других людей .



Это можно проиллюстрировать следующим примером.

У нескольких девочек одновременно начинается подергивание глаз (нервный тик), они, недолго думая, снимают это на видео и выкладывают на YouTube, сопровождая пояснением, что в их городе появилась загадочная болезнь.

Позже молодые люди при просмотре этого видео начинают испытывать похожие симптомы.



По мнению одного исследователя, это яркий пример того, как легко подобное расстройство передается через соцсети.

У этих девочек было явное конверсионное расстройство, которое они смогли распространить через YouTube.

И это стало первым случаем подобного явления, зафиксированного на видео.

Парижский синдром

Париж – город мечты многих. Романтичный, красивый, изысканный…

Каждый бы, наверное, хотел оказаться здесь и посидеть в уютном ресторанчике, подняться на Эйфелеву башню, побродить по Елисейским полям.

Но не все в этом городе, как выяснилось, чувствуют себя комфортно.

Некоторые туристы, в частности японские, испытывают здесь депрессию, тахикардию, галлюцинации, головокружение и даже… агрессию.

Вызвано это тем, что реальный Париж, по словам президента Франко-японской медицинской ассоциации, совсем не похож на тот идеализированный Париж, каким его преподносят в японских СМИ.

Считается, что в первую очередь в этом виноват языковой барьер.

Говорящих по-японски французов, как и японцев, говорящих по-французски, не так уж много.

И даже те, кто владеет иностранным языком, зачастую не понимают друг друга при употреблении идиом или ходовых фраз.

Плюс различные культуры, смена часовых поясов – и вот японские туристы уже охвачены приступом паники .

Подобное расстройство приобрело такие масштабы, что посольству Японии даже пришлось организовать круглосуточную телефонную линию помощи в Париже для граждан, испытывающих эти проблемы.