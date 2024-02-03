Огородники рассказали, из-за чего кабачки и огурцы могут давать горчинку

19:35 2024-02-03
Огородники рассказали, из-за чего кабачки и огурцы могут давать горчинку

Если огурцу что-то не нравится, очень скоро нижняя часть овоща, а затем и вся кожура с мякотью становятся горькими.

Растения, как и люди, могут испытывать стресс. И реагируют они на него по-своему.

Огурец при неблагоприятных условиях произрастания начинает вырабатывать кукурбитацин – токсическое органическое соединение, придающее плодам горечь.

Вещество синтезируется в листьях, а затем распределяется по всему растению, накапливаясь в корневой системе.

Из-за этой особенности в XVIII веке огурцы даже считали ядовитыми и не употребляли в пищу. В сладком огурце это вещество тоже есть, но в минимальном количестве.

Сегодня огурец, наоборот, считается лекарственным растением.

Благодаря содержанию кукурбитацина, знаменитый овощ улучшает работу печени и кишечника, снижает риск возникновения злокачественных опухолей.

Некоторые приверженцы альтернативной медицины приписывают горьким огурцам противогельминтные и противовоспалительные свойства.

Чтобы обезопасить себя от неприятного сюрприза и предотвратить появление горечи в плодах огурцов и кабачков, следуйте этим агротехническим приемам:

Для посева выбирайте только современные сорта.

При выращивании в теплицах следите за вентиляцией: в жаркую погоду открывайте двери, в ночное время при низких температурах закрывайте даже форточки. Это позволит сохранить для растений благоприятный фон без перепадов температуры.

Обеспечьте посадки равномерным поливом либо замульчируйте для уменьшения испарения.

Своевременно собирайте урожай:

После оплодотворения завязь огурца и кабачка достигает технической спелости примерно через 10 дней. При более позднем сборе увеличивается вероятность появления горечи в переросших плодах.

Если по какой-то причине вам не удастся избежать неприятного привкуса, не спешите выбрасывать собранные овощи.

Порежьте их, подержите в соленой воде около 2 часов и смело употребляйте в пищу.

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