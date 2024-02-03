Огородники рассказали о правилах дезинфекции перед высадкой рассады

19:56 2024-02-03
Огородники рассказали о правилах дезинфекции перед высадкой рассады

Перед посадкой рассады обязательно нужно уничтожить в почве болезнетворные бактерии и инфекции.

Народные методы дезинфекции всегда более экологичны, чем другие.

Нужно понимать, что такие способы могут занять большое количество времени, а результата не принести. Часто применяется метод заморозки.

Почву нужно положить в тканевый мешок и вынести в холод, а затем на неделю поместить в тепло.

Вредители уничтожаются после повторного действия мороза.

Рекомендуется такие эксперименты, когда около -20 оС, не запрещается использовать морозилку. Для лучшего эффекта действия нужно повторить 3-4 раза.

Внимание! Низкие температуры не уничтожат фитофтороз. А вот в жаре бактерии умирают.

Грунт обрабатывают двумя способами:

прокаливание;

пропаривание.

В первом случае, в землю льют кипяток, мешают и кладут в духовку.

Во втором, ведро с водой ставят на огонь, сверху мешок с грунтом. Пропаривают около двух часов.

Тепловую обработку важно проводить по рекомендациям, не стоит передерживать или повышать температуру.

После такой работы требуется «заселить» почву полезными бактериями, иначе почва будет испорчена.

Дезинфекция специальными средствами:

Для обеззараживания земли можно воспользоваться специальными химикатами.

После всех дезинфицирующих действий важно выровнять кислотно-щелочной баланс почвы. Хорошо показывает себя обработка фунгицидами.

Она состоит из полезных бактерий, которые повышают иммунитет растений. Выбирают «Фитоспорин».

Перед применением важно внимательно прочитать инструкцию.

Инсектициды используют для уничтожения вредителей.

Перед обработкой землю разрыхляют и увлажняют, а потом добавляют химикат.

Обработку проводят за месяц до высадки. Марганцовка хорошо справится с дезинфекцией.

Применять этот способ только за 2 недели перед посадкой рассады. Такой метод подходит для обеззараживания черноземных почв.

Даже если провести обеззараживание, то в конечном итоге рассада всё равно может плохо расти. Важно найти причину.

Возможно посевной материал плохого качества, нужно выбирать качественные семена.

Не последнее значение играет выбор тары. Емкости по разным причинам не подходят для рассады.

К заражению грунта приводит отсутствие обработки семян.

Большая часть болезней передается не только через почву, но и с семенами.

Нельзя выращивать рассаду и не заботиться о своих трудах.

Заранее нужно беспокоиться об обработке почвы: пропаривать, прокаливать или обрабатывать специальными средствами.

 Информацию важно изучать раньше, чем начинается летний сезон.

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