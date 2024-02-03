Рыболовы поделились опытом ловли крупной щуки

Крупная приманка:

Приманки длиной в 10 см не хватает, чтобы должным образом возбудить рыбу.

Очень редко приманки на метровую щуку выбирают большими, чаще всего они, наоборот, недостаточного размера.

Анализ желудков щук показал, что они лучше всего берут кормовых рыб, которые составляют 10-15 % их собственной массы.

Щуке массой в 10 кг идеально подходят рыбы от 0,5 до 1 кг, что равняется длине от 35 до 45 см.

Так что стоит отдавать предпочтение воблерам длиной чуть более 20 см либо мертвой рыбке массой примерно 250 г.

Такие приманки хорошо увеличивают вероятность выловить крупный экземпляр.

Подальше от берега:

Опытный щукарь знает, что облавливать спиннингом нужно полосу вдоль края камыша либо проводить приманку в непосредственной близости к местам роста кувшинок. Но так стоит поступать только на небольших водоемах.

На крупных же озерах хищницы, в основном, только по прошествии нереста находятся вблизи берега, чтобы после этого вернуться на глубину.

Они не боятся естественных врагов, у них нет зависимости от укрытия, как у более мелких родственников.

Крупная щука не приблизится к берегу, чтобы словить вашу приманку.

Вам нужно самим двигаться ей навстречу, если ловить с лодки, то это вообще не проблема.

Оптимальными являются такие места, как «окуневые холмы» либо ямы.

За неимением лодки, постарайтесь производить дальние забросы либо пользуйтесь рыбкой-приманкой на оснастке с парусом-поплавком.

С попутным ветром она способна запросто преодолеть расстояние в более чем 100 м.

Глубина:

Сейчас появляется много информации о рыбалке на поверхностные приманки, скользящие легко по воде, на которые щука выныривает из воды.

Это довольно успешный вариант, но только если рыба в активной фазе и на мелкой воде.

На глубине рекомендуется использовать глубоко идущие приманки, к примеру, воблеры или виброхвосты с увесистой джиг головкой.

Во время ловли с поплавком следует сперва измерить глубину и проводить приманку в одном метре от дна.

К тому же, английские специалисты в ловле щуки следуют придонной тактике ловли.

Ко дну опускаются мертвые рыбки и ловятся на нее много достаточно крупных щук.

Нестандартные приманки:

Воблеры и виброхвосты, которыми пользуются «коллеги» на ближайших водоемах брать не стоит.

Возьмите несколько достаточно больших и недешевых воблеров фирм Rapala и Yo-Zuri.

Такие приманки отличаются от других своим окрасом, и что важнее всего эффективной игрой.

При ловле крупной щуки отдавайте предпочтение мертвой рыбешке на снасточке.

Никакая голодная щука просто не устоит перед ней. Только вести ее следует медленно и довольно глубоко.

Терпение:

Вполне вероятно, на протяжении многих месяцев удача не перейдет на вашу сторону.

И те, кто отойдет от дела ни с чем, возможно, капитулирует непосредственно перед целью.

Тогда как выдержка и терпение обязательно получат вознаграждение.

Почему нужно столько времени на то, чтобы выловить трофейную щуку, если экземпляр небольшого размера встречается намного чаще?

Прежде всего, численность больших щук в водоемах всегда значительно меньшая.

К тому же питаются они значительно реже. Тогда как более мелкие щуки берут добычу много раз на протяжении одного дня, крупные — экономят собственные силы.