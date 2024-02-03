Рыболовы рассказали, какая наживка самая лучшая

Пропустите через мясорубку стакан жареных подсолнечных семечек, после этого надо выложить получившуюся массу в полиэтиленовый пакет и взять его с собой на рыбалку.

Семечки можно пожарить самостоятельно, а можно купить на любом углу пакетик готовых – они будут ни чем не хуже.

Измельчать можно и в кофемолке, но лучше всё-таки мясорубкой.

При этом следует крутить, добавляя их понемногу, чтобы вал механизма проворачивался без серьёзных усилий.

На рыбалку надо прихватить с собой небольшую пластмассовую коробочку или баночку.

Прибыв на водоём, перво-наперво насыпать в эту ёмкость подсолнечную массу из пакета.

Немного – где-то 1 полную чайную ложку. Туда же поместить с десяток червей.

Коробочку закрыть и продолжить подготовку к рыбалке. Ну, закорм там, подготовка оснастки, сборка подсачека и тому подобное.

Пока вы будете этим всем заниматься, наживка сделается именно такой, какая нужна.

Можно начинать ловить и удивляться её необыкновенной уловистости.

Когда наживка в коробочке будет на исходе, добавить ещё семечек и червей.

На ароматизированных подсолнечными семечками червей очень хорошо ловить плотву, карася, густеру, леща.