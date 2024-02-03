Опытные рыболовы рассказали, как предсказывать клёв, не прибегая к интернету

20:43 2024-02-03
Опытные рыболовы рассказали, как предсказывать клёв, не прибегая к интернету

Предлагаем перечень рыбацких примет, по которым можно определить день хорошего клева.

Если вечером на траве много росы, погода будет неплохой и можно ожидать активный клёв. Если же трава сухая – ожидается смена погоды и отсутствие клёва.

Костёр. Если дым уходит вверх ровным «столбом» - это к хорошей погоде и клёву. Если стелется по земле, резко и часто меняя направление – погода ухудшится и клёв будет плохим.

Днём был сильный ветер, но к вечеру стих – погода на следующий день будет благоприятствовать рыболову. Если ветер стихать не хочет, то погода на следующий день ожидается никудышняя, и клёв будет таким же.

Если очень жаркая дневная погода сменилась вечером или ночью существенно более прохладной, можно надеяться утром на хороший клёв. Если ночью и днём одинаково жарко, да ещё и высокая влажность, - активного клёва не будет.

Погода завтра испортится, если вечером солнце садится не за чистый горизонт, а за тучи. На хороший клёв при этом рассчитывать не стоит.

Если во время ночевки на природе посмотреть на небо, яркий свет звёзд будет означать ясную погоду на завтра. Клёв, скорее всего, будет неплохим. Если звёзды светят тускло, да ещё и вокруг луны виден светлый круг, погода испортится, и на хороший клёв можно не надеяться.

Дружное «хоровое» пение лягушек – очень хороший признак благоприятной для рыболова погоды на завтра.

Высоко летающие ласточки и стрижи, наличие на воде и в воздухе большого количества чаек – к хорошей погоде и клёву. Стрижи и ласточки низко, чаек нет вообще – к ненастью.

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