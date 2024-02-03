Лучшая прикормка для окуня: советуют опытные рыболовы

Для того чтобы узнать, как окунь реагирует на мормыша, можно выбрать стоячий водоем с глубиной примерно два метра.

Дно песчано-галечное, что идеально подходит для обитания окуня. Просверлив лунку, берем горсть рачков постепенно высыпаем их в лунку.

Мормыш не падает камнем на дно. Он опускается медленно, распространяя присущий ему запах в воде.

Обнаружив лежащего на дне мормыша, окуни будут планомерно его поедать.

Мормыш показывает себя превосходной прикормкой для ловли окуня.

Кстати, и для ловли других видов рыб он подходит идеально. Мормыш собирает рыбу с достаточно большой площади.

Выводы:

Если у вас есть возможность достать мормыша, всегда берите его с собой на рыбалку.

При ловле на течении лучше использовать кормушку. Мормыш привлекает самую разную рыбу и, используя его в качестве прикормки, можно существенно увеличить результативность рыбалки.