Рыболовы рассказали о правилах ловли окуня зимой на блесну

Окунь встречается практически во всех водоемах, как больших, так и маленьких рек, озер и даже в искусственных водоемах с чистой водой.
Зимой этот водный хищник очень прожорлив и активен в отличие от многих видов рыб, которые зимой становятся вялыми и малоподвижными.
Основной пищей зимой для окуня становятся мальки рыб. Поэтому ловля окуня зимой на блесну – занятие довольно успешное и интересное.
Блесна – особая рыболовная снасть, чаще всего – в виде малька рыбы.
Для привлечения внимания, блесна часто изготавливается из блестящих или светящихся материалов, которые окунь принимает за свою добычу и легко на нее клюет.
Если собираетесь на рыбалку в ясный солнечный день, то следует взять эмалированную блесну, которая не будет отсвечивать и ликовать в лучах солнца.
Для зимней рыбалки используются зимние или, как их еще называют, отвесные, блесны.
Они вертикальной формы, с одной стороны у них – отверстие для лески, а с противоположной – острый крючок, чаще всего, один, но иногда бывает и несколько.
Окунь –не самая большая рыба, поэтому для рыбалки на него можно использовать блесну с одним крючком.
Можно также использовать блесну в виде коромысла, когда на каждом конце блесны находится по крючку, а отверстие для лески – аккурат посередине.
Такая блесна погружается горизонтально. Но опять же, они подойдут только, если вы уверены – ваш окунь как минимум 40 сантиметров в длину и весит от полукилограмма.
Блесна для ловли окуня зимой, когда стоят сильные морозы, может быть с крючками без зазубрин – рыбу прощу снимать даже в перчатках, что поможет не обморозить руки.
Зимняя ловля окуня на блесну имеет несколько преимуществ перед другими видами рыбалки.
Так, окунь – стайная рыба, и зимой она сбивается во многочисленные косяки. Потому, если вам удалось наткнуться на рыбную стаю, наловить получится много окуней и во вполне краткие сроки.
Такая рыбалка не требует больших приготовлений – вы вполне сможете обойтись одной удочкой.
Также на блесну можно поймать и довольно большого окуня, если таковые найдутся в водоеме.
Чтобы увеличить лов, можно присыпать лунку подкормкой – окунь, как одна из самых любопытных рыб, обязательно заинтересуется и подплывет к вам на крючок.