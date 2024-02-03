Рыболовы рассказали о правилах ловли окуня зимой на блесну

21:19 2024-02-03
Рыболовы рассказали о правилах ловли окуня зимой на блесну

Ловля окуня на блесну зимой – самый доступный и любимый многими вид рыбалки, поговорим о том, как ловить на блесну.

Окунь встречается практически во всех водоемах, как больших, так и маленьких рек, озер и даже в искусственных водоемах с чистой водой.

Зимой этот водный хищник очень прожорлив и активен в отличие от многих видов рыб, которые зимой становятся вялыми и малоподвижными.

Основной пищей зимой для окуня становятся мальки рыб. Поэтому ловля окуня зимой на блесну – занятие довольно успешное и интересное.

Блесна – особая рыболовная снасть, чаще всего – в виде малька рыбы.

Для привлечения внимания, блесна часто изготавливается из блестящих или светящихся материалов, которые окунь принимает за свою добычу и легко на нее клюет.

Если собираетесь на рыбалку в ясный солнечный день, то следует взять эмалированную блесну, которая не будет отсвечивать и ликовать в лучах солнца.

Для зимней рыбалки используются зимние или, как их еще называют, отвесные, блесны.

Они вертикальной формы, с одной стороны у них – отверстие для лески, а с противоположной – острый крючок, чаще всего, один, но иногда бывает и несколько.

Окунь –не самая большая рыба, поэтому для рыбалки на него можно использовать блесну с одним крючком.

Можно также использовать блесну в виде коромысла, когда на каждом конце блесны находится по крючку, а отверстие для лески – аккурат посередине.

Такая блесна погружается горизонтально. Но опять же, они подойдут только, если вы уверены – ваш окунь как минимум 40 сантиметров в длину и весит от полукилограмма.

Блесна для ловли окуня зимой, когда стоят сильные морозы, может быть с крючками без зазубрин – рыбу прощу снимать даже в перчатках, что поможет не обморозить руки.

Зимняя ловля окуня на блесну имеет несколько преимуществ перед другими видами рыбалки.

Так, окунь – стайная рыба, и зимой она сбивается во многочисленные косяки. Потому, если вам удалось наткнуться на рыбную стаю, наловить получится много окуней и во вполне краткие сроки.

Такая рыбалка не требует больших приготовлений – вы вполне сможете обойтись одной удочкой.

Также на блесну можно поймать и довольно большого окуня, если таковые найдутся в водоеме.

Чтобы увеличить лов, можно присыпать лунку подкормкой – окунь, как одна из самых любопытных рыб, обязательно заинтересуется и подплывет к вам на крючок.

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