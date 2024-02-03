Плохое состояние зубов может привести к деменции

Многие исследования показали, что здоровье наших зубов и дёсен может влиять на состояние организма в других областях, включая мозг.

Однако другие исследования были менее убедительными и остаётся много неясного относительно силы и направления этой связи.

Например, возможно, что эта связь объясняется тем, что плохое состояние зубов является следствием раннего слабоумия, а не наоборот — пример того, что учёные называют обратной причинностью.

В новом исследовании группа специалистов из Университета Восточной Финляндии попыталась провести обновлённый мета-анализ имеющихся на сегодняшний день данных, который позволил бы учесть эти пробелы в знаниях.

Они собрали и проанализировали результаты 47 исследований, которые отслеживали состояние полости рта и мозга людей с течением времени, обращая особое внимание на тех, у кого в начале исследования не было диагностировано слабоумие.

В итоге они обнаружили, что у людей с плохим состоянием полости рта на 23% выше вероятность того, что в конечном итоге у них разовьётся некоторое снижение когнитивных способностей, а также на 21% выше вероятность развития деменции.

Среди различных показателей здоровья полости рта они также обнаружили, что потеря зубов, в частности, была независимо связана со снижением когнитивных способностей и деменцией.

«Плохое состояние пародонта и потеря зубов, по-видимому, повышают риск как когнитивного снижения, так и деменции»,—пишут авторы в своей работе.

Они предупреждают, что изученные ими данные всё ещё ограничены и имеют много оговорок, поэтому трудно сделать твёрдые выводы.

Многие исследования изучали разные группы людей (некоторые включали только людей старше 65 лет) или отслеживали их в течение разных периодов времени, а в других могли быть методологические проблемы.

Но авторы говорят, что их исследование является самым крупным обзором такого рода на сегодняшний день.

Они также попытались учесть обратную причинность в отдельном анализе и обнаружили, что она может объяснить некоторые, но не все наблюдаемые здесь связи.

Другими словами, хотя между плохим состоянием полости рта и деменцией может существовать реальная причинно-следственная связь, потребуются дополнительные исследования, чтобы лучше понять специфику этой связи, включая точные механизмы, лежащие в её основе.

Например, некоторые учёные предполагают, что бактерии, обнаруженные у людей с заболеваниями дёсен, могут способствовать запуску или ускорению сложной цепи событий, приводящих к деменции.

Команда, подготовившая эту работу, также отмечает, что потеря зубов может нанести вред стареющему мозгу, лишив человека привычных ощущений.

Вероятно, существуют и другие факторы, которые могут одновременно негативно влиять на полость рта и мозг; например, недостаток питательных веществ.

Конечно, поддержание полости рта в хорошем состоянии уже имеет множество преимуществ, в том числе для здоровья сердца.

Так что, даже если многое ещё предстоит изучить, это ещё один повод чистить зубы каждый день и регулярно посещать стоматолога.

Авторы также отмечают, что необходимо сделать ещё больше для того, чтобы люди имели доступ к качественному стоматологическому уходу на протяжении всей своей жизни.

«Учитывая влияние когнитивного ухудшения на здоровье пародонта, специалисты по гигиене полости рта имеют все возможности для отслеживания и вмешательства в ранние изменения в здоровье пародонта и самообслуживании полости рта, но только в том случае, если стоматологические услуги будут предоставляться на постоянной основе, а при выявлении ухудшения самообслуживания будет оказываться адекватная поддержка в домашних условиях»,—пишут авторы.