Вредные советы по лечению ржавчины на растениях: так делать не стоит

22:14 2024-02-03
Вредные советы по лечению ржавчины на растениях: так делать не стоит

Ржавчина — грибное заболевание растительных культур, поражает плодовые деревья, пшеницу, подсолнечник.

Обрабатывайте грушу, яблоню, боярышник системными фунгицидами в июле-августе– нет ничего вкуснее, чем компот со вкусом дитиокарбамата. И неважно, что заражение промежуточных хозяев происходит в конце весны – начале лета. Эффект обязательно пойдёт на следующий год!

Увидели рыжие эции на можжевельнике или сосне – скорее берите в руки медный купорос!

Самое время спасать ваши прекрасные хвойные! Инструкцию можно даже не открывать, мало ли что там пишут, что медь имеет лишь профилактический эффект.

Убирать поражённые ржавчиной листья груши, рябины или яблони опасно!

Для неё естественна зимовка под толстым слоем опавшей листвы! Не слушайте тех, кто говорит, что на растительных остатках проходит зимняя фаза ржавчинного гриба. Они просто не заботятся о почве.

Никакой смены хозяев не существует– это миф, навязанный продавцами химии, чтобы мы покупали у них больше фунгицидов. Ну не может гриб перелетать с груши на можжевельник, а с сосны на пион.

Триазолы прекрасно лечат ржавчину,причем на любой стадии и в любое время года. К ним относятся Скор (Раёк), Ракурс, Топаз и др. Поливайте им и груши, и можжевельники, и газон, и смородину – ржавчины точно не будет.

Если заболели ржавчиной по стволу сосна, можжевельник или тсуга – беритесь за дело! Самое время пустить в ход весь набор фунгицидов, которые у вас есть.

Не переживайте, что болезнь продолжает появляться из года в год – это значит, что вы используете мало химии. Пора повышать дозировку. А те, кто говорят, что стволовая ржавчина не лечится обработками – не верьте. Они ничего не понимают. Это вы здесь садовод со стажем!

Увидели рыжее пятнышко на растении – бегите лечить!

Судьба ваших растений в ваших руках! Неважно, что может не быть спороношения и других признаков ржавчины. Рыжее пятно? Ржавчина.

А вот если вы встретили тёмно-серое или коричневое пятно на растении – это точно НЕ ржавчина. Даже если время года, симптомы и близость заражённого растения-соседа говорит об обратном.

Ржавчина потому так и называется, что имеет ржавый (рыжий) цвет.

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