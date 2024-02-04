Процесс формирования привычек в нашем мозге: что говорят исследователи

00:31 2024-02-04
Процесс формирования привычек в нашем мозге: что говорят исследователи

Учёные выяснили, что мозг меняется на протяжении всей жизни, мы развиваемся не только в детстве.

Удовольствие от привычного действия особенно важно на этапе формирования привычек.

Неважно, удовольствие доставляет само действие или оно приходит в качестве награды за действие.

Чем чаще повторяется действие, тем сильнее и крепче нейрональная связь. Это ФИЗИЧЕСКИ ощутимая величина.

Именно из-за этих связей мы те, кто мы есть и имеем определённые навыки, умения, привычки. 

Мы в состоянии САМИ создавать нейрональные связи. Мы можем и в силах сами решать кем мы будем и какие привычки будут с нами.

Необходимо лишь принять решение и чётко следовать цели - день за днем создавать новую нейрональеую связь.

Учёные выяснили, что мозг меняется на протяжении всей жизни. Мы развиваемся не только в детстве.

Поэтому, все в наших силах в любом возрасте.

Простой способ профилактики и борьбы с вредными привычками:

Антоним удовольствия – боль, и она относится к низшим инстинктам, задействование которых весьма эффективно.

Для того, чтобы разрушить нейронную связь вредной привычки с удовольствием, достаточно заменить ее на боль.

Как это делается на практике. На руку одевается обычная канцелярская резинка и каждый раз, когда вы хотите съесть торт, закурить или пропустить тренажерный зал, оттягиваете резинку и она бьет по запястью.

Это очень неприятно и со временем в мозгу формируется новая связь шоколадка- боль, сигареты- боль и т.д.

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