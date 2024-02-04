История изобретения консерв: интересные факты

09:03 2024-02-04
История изобретения консерв: интересные факты

Без них не следует отправляться в поход, именно они являются главной составляющей любого неприкосновенного запаса.

Этому изобретению чуть больше 2-х веков, а его появлению мы обязаны Николя Апперу.

Человек, спасший от голода французскую армию и получивший премию и уникальный титул «Благодетель человечества», родился в небольшом городке Шалон-ан-Шампань 17 ноября 1749 года.

Семья Аппер владела отелем и таверной, и маленький Николя, как и его 8 братьев и сестер, часто помогал на кухне.

Именно тогда у мальчика открылся талант к кулинарии, и когда он стал старше, решил открыть собственную кондитерскую в Париже.

Так бы и готовил Николя Аппер круассаны и Блюманже всю свою жизнь, но ситуацию в корне изменила одна небольшая газетная заметка с печальными вестями.

Находясь в дальней экспедиции, бравую команду французского флота «скосила» цинга. Виной тому - острая нехватка витаминов.

Электричества не было, холодильников тоже, и весь запас провизии, который моряки брали с собой, довольно быстро приходил в негодность. Поэтому из еды в дальних походах сохранялись лишь сухари да что-то вяленое.

В общем, новость о гибели моряков расстроила не только Николя Аппера, но и Наполеона Бонапарта.

Еще бы! Как тут не расстроиться, когда у тебя за спиной стоит огромная голодная армия, продукты портятся со скоростью полета пули, а в планах, ни много ни мало, завоевание мира!

Тогда Бонапарт и объявил конкурс на лучший, а, главное, работающий способ, хранения еды. И Николя решил, что с удовольствием и родине послужит, и бизнес наладит.

Первые консервы его производства подавались в бутылках для шампанского: Николя Аппер заказал специальную модификацию. Именно туда повар закладывал продукты, закупоривал пробками, запечатывал воском и кипятил несколько часов. Когда Аппер представил свою технологию при дворе, он тут же предложил комиссии отобедать тем, что законсервировал.

Оказалось, что в бутылках прекрасно сохраняется гречневая каша с тушеной свининой, баранья нога и персики в сладком соусе на десерт.

В 1810 году Наполеон лично вручил повару награду в 12 000 франков и присвоил звание «Благодетель человечества».

Но, как вы понимаете, изобретение Аппера имело свои изъяны, иначе бы мы по сей день покупали тушенку исключительно в бутылках.

Изначально придуманная тара для консервов была слишком тяжелой и легко билась, поэтому немного позднее англичанин Питер Дюран довел изобретение французского кулинара до ума.

Дюран запатентовал банки из жести, которые были намного удобнее в использовании, чем стеклянная бутыль.

Ну а благодарность моряков, которые с того момента перестали жевать исключительно сухое мясо и черствый хлеб в дальних походах, даже сложно себе представить!

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