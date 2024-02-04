Есть такой город, в котором живут только женщины

09:40 2024-02-04
Есть такой город, в котором живут только женщины

Это не выдумка, не название книги или театральной постановки и не новый призыв радикально настроенных феминисток.

Город, в котором живут одни только женщины, действительно существует... в Бразилии и называется Ноива-ду-Кордейро.

И хотя в этом городе царит самый настоящий матриархат, а жизнь горожан регулируется с помощью специально разработанного свода правил, браки с мужчинами являются вполне нормальным явлением.

Вот только представителей сильной половины человечества в город пускают строго по расписанию...

Как же появился Ноива-ду-Кордейро? Больше ста лет назад, в конце 19 века юная девушка Мария Сеньоринья де Лима за измену мужу была изгнана сперва из собственного дома, а затем и из города.

Кроме того, ее и пять последующих поколений отлучили от католической церкви! Такое жестокое наказание Мария де Лима получила лишь за то, что позволила себе поддаться чувствам и оставить нелюбимого супруга, брак с которым был заключен по принуждению.

Быть может эта печальная страница ее жизни, а, быть может, целый ряд других причин побудили Марию де Лиму задуматься над созданием места, где девушки... любые девушки... разные девушки...все девушки могли бы чувствовать себя спокойно и безопасно.

Место, где им бы всегда оказали необходимую помощь и поддержку... Место, где не было бы мужчин.

Собственно, сказано-сделано, и в 1891 году в Бразилии, у холмов долины Бело, появился небольшой городок, в котором поселились женщины, не желающие мириться с мужской вседозволенностью.

К сожалению, на первых порах у Ноива-ду-Кордейро, название которого, кстати, переводится как «невеста Иисуса», была дурная репутация.

Жители соседних деревень и городов считали, что в данном поселении живут исключительно представительницы древнейшей профессии, и старались обходить городок стороной.

Проще говоря, Ноива-ду-Кордейро был отвергнут обществом, и общаться с его жительницами отказывались не только благопристойные (каковыми они себя считали) женщины из близлежащих населенных пунктов, но и мужчины.

Ситуация изменилась лишь в 40-50 годах 20 столетия, когда пуританский пастор-евангелист Анисиу Перейра женился на одной из постоянных жительниц, основал в городе церковь и установил для всех женщин целый ряд правил.

К примеру, жительницам Ноива-ду-Кордейро запрещалось стричь волосы, слушать музыку, употреблять спиртное, использовать контрацептивы.

Несмотря на довольно строгие правила, женщины послушно им следовали... ровно до того момента, пока пастор не ушел из жизни.

После пышных и богатых похорон женщины решили, что в мужском покровительстве они больше не нуждаются, поэтому упразднили церковь (на территории Ноива-ду-Кордейро, разумеется) и переписали правила жизни.

С этого момента все важные для города решения женщины принимали сами.

В настоящее время в Ноива-ду-Кордейро живут и работают более 600 женщин, большинство из которых незамужние, но есть и те, кто в официальном браке все же состоит.

Женщины занимаются сельским хозяйством, торгуют с соседними городами продуктами и женским бельем.

Все они чувствую себя максимально раскованно, спокойно и комфортно, поскольку в городе практически полностью отсутствует какая-либо конкуренция, и дамы считают себя одной большой семьей.

Они помогают друг другу, поддерживают и делятся абсолютно всем.

Девушки в Ноива до Кордейро свободны и раскованы, ведь им не нужно играть никакие роли, чтобы привлечь мужское внимание и уж тем более удержать рядом понравившегося мужчину.

Однако это совершенно не означает, что жительницы бразильского города пропагандируют нетрадиционные отношения, вовсе нет.

Просто мужчины, мужья или просто поклонники, навещают своих женщин по выходным дням, как, впрочем, и достигшие совершеннолетия сыновья.

В остальные дни представители сильной половины человечества живут и работают в других, часто соседних городах.

И, кстати, выйти замуж за сыновей женщин, живущих по соседству, девушки из Ноива-ду-Кордейро не могут, поскольку те считаются практически родственниками.

Поэтому искать свое женское счастье они предпочитают посредством социальных сетей.

Дамы знакомятся с мужчинами в Интернете и приглашают их посетить город для более близкого знакомства.

Если отношения складываются, и мужчина принимает для себя решения связать себя узами брака с жительницей Ноива-ду-Кордейро, он должен будет принять установленные в городе правила. Собственно, их я уже описал выше.

Сегодня Ноива-ду-Кордейро открыт и свободен для проживания, поэтому приехать сюда может абсолютно любая представительница прекрасного пола – для этого ей не понадобиться никакой специальный документ или разрешение.

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