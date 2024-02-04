Искусственный интеллект способен оставить без работы каждого пятого жителя России

09:47 2024-02-04
Искусственный интеллект способен оставить без работы каждого пятого жителя России

Внедрение искусственного интеллекта ускоряет технический прогресс, но ведет к исчезновению многих профессий.

Посмотрим, какие вакансии в скором времени могут остаться невостребованными.

Бухгалтеры:

Бухгалтерское программное обеспечение на базе ИИ может автоматизировать многие задачи, традиционно выполняемые бухгалтерами, такие как ведение бухгалтерского учета и подготовка налогов.

Это может снизить потребность в бухгалтерах, хотя они по-прежнему будут необходимы для выполнения более сложных задач.

Банковские кассиры:

По мере того как все больше людей переходят на онлайн-банкинг, физические отделения банков будут нуждаться в меньшем количестве операционистов.

Банкоматы, чат-боты и виртуальные помощники могут выполнять большинство операций, сокращая потребность в кассирах.

Телемаркетологи:

Чатботы и виртуальные помощники на базе ИИ становятся все более совершенными, что позволяет им обрабатывать запросы клиентов и оказывать поддержку.

В результате, работа в сфере телемаркетинга, связанная с холодными звонками и рекламой товаров, может постепенно сойти на нет.

Переводчики:

Инструменты перевода на основе нейросетей быстро совершенствуются, что позволяет переводить текст точно и быстро.

Хотя переводчики-люди по-прежнему будут нужны для выполнения сложных задач, спрос на профессию может снизиться.

Юристы, страховщики, андеррайтеры:

Алгоритмы ИИ могут выполнять юридические исследования и анализ документов, обрабатывать огромные объемы данных для оценки рисков и определения страховых премий, что снизит потребность в работниках этих сфер.

По данным Росстата, вместе с бухгалтерами, представители данных профессий составляют почти 5,5% трудоустроенных граждан РФ.

В долгосрочной перспективе под угрозой могут оказаться и две самые популярные в РФ профессии: водители и продавцы, суммарно 13,5% трудоустроенных граждан в России.

Главными конкурентами на рынке труда для них могут стать беспилотные автомобили и кассы самообслуживания.

В отличие от людей, им не нужен отдых, им не надо оплачивать больничный, отпуск и отчисления в пенсионный фонд.

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