Пять любопытных фактов о Фаине Раневской

Узнайте немного больше о жизни и творчестве любимой актрисы, приводим факты, о которых мало кто знает.
Настоящее имя
Фанни Гиршевна Фельдман – именно так звучит настоящее имя советской актрисы еврейского происхождения.
Трансформация её имени имеет очень занимательную историю. Так, по поводу отчества, в паспорте она была записана как Григорьевна, тогда как представлялась Георгиевной.
Свою фамилию Фаина позаимствовала у героини "Вишнёвого сада" – Любови Андреевны Раневской.
Свой выбор обосновывала тем, что, мол, эта фамилия ей очень подходит, так как она действительно всё время что-нибудь роняет, да и впрочем, действительно несколько напоминает чеховскую героиню.
Гимназистка
Фаина обучалась в женской гимназии, однако закончить её ей так и не удалось. Но актриса не особо и нуждалась в этом, ведь на домашнем обучении она получила вполне приличные для жизни и работы знания.
Стеснительная Фаина?
Да! Именно такой она была будучи молоденькой девушкой. И именно это стеснение, а особенно его последствие – заикание, и мешало ей при сдаче экзаменов в любой из театральных школ, куда бы она ни собиралась поступать.
Москва и новые знакомства
В 1915 году Фаина Раневская перебралась в Москву, где ей и посчастливилось познакомиться с такими великими людьми как В. Маяковский, М. Цветаева, О. Мальденштам, А. Ахматова.
Хочу медаль!
В пятилетнем возрасте Фаина мечтала получить медаль за спасение утопающего, точно такую же, какая висела на груди у их дворника.
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