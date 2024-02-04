Пять любопытных фактов о Фаине Раневской

10:25 2024-02-04
Пять любопытных фактов о Фаине Раневской

Фаина Раневская – это та удивительная женщина, которой либо нужно восхищаться, либо не стоит говорить о ней вообще.

Узнайте немного больше о жизни и творчестве любимой актрисы, приводим факты, о которых мало кто знает.

Настоящее имя

Фанни Гиршевна Фельдман – именно так звучит настоящее имя советской актрисы еврейского происхождения.

Трансформация её имени имеет очень занимательную историю. Так, по поводу отчества, в паспорте она была записана как Григорьевна, тогда как представлялась Георгиевной.

Свою фамилию Фаина позаимствовала у героини "Вишнёвого сада" – Любови Андреевны Раневской.

Свой выбор обосновывала тем, что, мол, эта фамилия ей очень подходит, так как она действительно всё время что-нибудь роняет, да и впрочем, действительно несколько напоминает чеховскую героиню.

Гимназистка

Фаина обучалась в женской гимназии, однако закончить её ей так и не удалось. Но актриса не особо и нуждалась в этом, ведь на домашнем обучении она получила вполне приличные для жизни и работы знания.

Стеснительная Фаина?

Да! Именно такой она была будучи молоденькой девушкой. И именно это стеснение, а особенно его последствие – заикание, и мешало ей при сдаче экзаменов в любой из театральных школ, куда бы она ни собиралась поступать.

Москва и новые знакомства

В 1915 году Фаина Раневская перебралась в Москву, где ей и посчастливилось познакомиться с такими великими людьми как В. Маяковский, М. Цветаева, О. Мальденштам, А. Ахматова.

Хочу медаль!

В пятилетнем возрасте Фаина мечтала получить медаль за спасение утопающего, точно такую же, какая висела на груди у их дворника.

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