«Киджондон»: как живет пропагандистская деревня в Северной Корее

10:34 2024-02-04
«Киджондон»: как живет пропагандистская деревня в Северной Корее

Такое явление, как «потемкинская деревня», сегодня встречается не часто, но о нем не забывают и иногда используют для нужд государства.

Для тех же, кто ни разу слышал словосочетания «потемкинские деревни», поясняем.

Это история о бутафорских деревнях, якобы выстроенных по указанию князя Григория Потемкина вдоль маршрута Екатерины II во время её поездки в 1787 году в Северное Причерноморье - территории современной Украины, которые были отвоёваны у Османской империи.

Главная цель возведения «потемкинской деревни» - продемонстрировать императрице внешнее благополучие, так сказать, красивый фасад, за которым, по факту, ничего не было.

Даже в современном мире подобные случаи, пусть и редко, но имеют место быть.

Одним из наиболее ярких примеров бутафорской деревни, которая существует сегодня, является Киджондон (Kijong-dong) - северокорейское поселение, расположенное в непосредственной близости к демилитаризованной зоне, то есть совсем рядышком с Южной Кореей.

В КНДР Киджондон называют «деревней мира», в Южной – «деревней пропаганды», и второй вариант, надо сказать, куда ближе к истине...

Киджондон была построена в 1950-х годах прошлого столетия и состояла из нескольких десятков аккуратных, выкрашенных в яркие цвета домиков с явными признаками электрификации, что даже для Пхеньяна того времени считалось непозволительной роскошью.

Все в этой деревни буквально кричало о благополучии и достатке: на ее территории расположились сельскохозяйственный колхоз, больница, две школы (начальная и средняя) и детский сад.

Жители тоже имелись – по официальным данным КНДР на территории деревни проживало и трудилось порядка 200 семей.

А как же иначе! Киджондон была построена с одной единственной и вполне конкретной целью – продемонстрировать «капиталистическим братьям», как же хорошо живется людям в коммунистической Северной Корее.

Судя по всему, данный проект оказался успешным лишь отчасти.

Да, Киджондон, действительно, стала одной из самых известных северокорейских деревень в мире, однако не по причине благополучия.

Согласно наблюдениям южнокорейской стороны, Киджондон является той самой «потемкинской деревней», где нет абсолютно ничего, кроме красивой обертки.

Деревня существует исключительно ради пропагандистских целей, и настоящих мирных жителей там нет – только военные, умело изображающие из себя колхозников и работяг.

Днем они якобы занимаются грядками, а ночью ведут наблюдение за врагом и готовятся к броску на Юг.

Немногие женщины, проживающие в деревне, на регулярной основе моют окна, а детей и стариков в Киджондон и вовсе никогда не было.

Южнокорейские наблюдатели отмечают, что лишь только небо над Киджондон начинает светлеть, в деревне поднимается государственный флаг Северной Кореи. И так каждый день.

Более того, свет в деревни включается и гаснет в одной и тоже время, будто по расписанию, в одних и тех же домах.

А если рассмотреть строения на территории Киджондон при помощи мощного телескопа, то можно увидеть, что во многих из них нет окон, стен и помещений.

Проще говоря, симпатичные домики – это всего лишь пустые бетонные коробки, декорации, если угодно, необходимые для создания атмосферы благополучной деревни.

С флагом Северной Кореи связана, кстати, забавная история.

В 1980-х годах южнокорейское правительство установило на своей территории в километре от Киджондона высокий флагшток с флагом Южной Кореи.

КНДР не стерпела такой наглости, и установила в деревне собственный, еще более высокий флагшток, на котором гордо развевалось знамя Северной Кореи.

Тогда Южная Корея сделала свой флагшток еще выше. Северная Корея повторила.

В конечном итоге, в этом импровизированном и очень странном соревновании победила Северная Корея: финальная версия коммунистического флагштока превысила 160 метров, а вес флага составил 270 килограмм.

Еще один очень показательный случай связан с громкоговорителями, установленными северокорейцами в Киджондоне в 2004 году.

Через эти громкоговорители ежедневно в сторону Южной Кореи непрерывным потоком вещались военные марши и пропагандистские тексты о том, как же хорошо жить в Северной Корее.

И, надо сказать, подобные трансляции порой не прекращались на протяжении 20 часов в день!

Как вы понимаете, южнокорейцам все это не слишком нравилось, и они нашли, по их мнению, отличное решение.

Южнокорейские соседи также разместили на своей территории громкоговорители, направив их в сторону Киджондона, и с завидной регулярностью транслировали корейский рок.

В общем, со стороны все это выглядело крайне глупо и оглушительно, поэтому через какое-то время стороны договорились больше так не делать и выключили обе трансляции.

В общем и целом, в бутафорской деревне Киджондон нет ничего плохо: она исправно выполняет возложенные на нее много лет назад функции, играет роль образцово-показательного населенного пункта.

Вот только едва ли кто-то сегодня поверит в выдуманную властями КНДР теорию, что в Северной Корее хорошо живется.

Даже тот небольшой объем информации об этой стране, что есть в открытом доступе, позволяет сделать совершенно обратные выводы.

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