Как ухаживать за деревьям, растущими вблизи от грунтовых вод

Итак, что же делать при посадке саженцев на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

На дно ямы, которая должна быть выше грунтовых вод, высыпается дренаж из щебня и сверху слой глины в 10 см.

Далее закидывается плодородная земля холмиком 30 см. На этот холмик опускаются и расправляются корни саженца и присыпаются землей 40 см.

Далее постепенно по приствольному кругу выкапываются небольшие траншеи и туда высыпается плодородная земля.

Эти траншеи делаются каждый раз дальше и дальше. Это помогает корням расти не в глубь, а в разные стороны.

На тех участках, где уж совсем близко грунтовые воды - пол метра, есть одна "уловка".

Вырывается посадочная яма. Глубина 60 см, а ширина должна соответствовать ширине корневой системы саженца.

На дно заливается бетон, в центре «подушки» делают бетонный конус высотой 15-20 см.

Сажается саженец и засыпается плодородным грунтом. Как работает эта "уловка"? Корни дойдут до бетона, упрутся, начнут расти горизонтально.

Есть еще один хороший совет бывалых садоводов, которые умудряются вырастить хороший сад на участках, с близким стоянием грунтовых вод.

Ямы не роют совсем, на землю кладут доски, шифер, диаметром будущей кроны дерева.

Сверху холмиком, высотой 70 см высыпают плодородную землю с перегноем и удобрениями (азотные 30 г + фосфорные 60 г + калийные 40 г на 1 кв. м). На этот холмик высаживается дерево.

Если участки влажные и к тому же холодные, холмики надо делать более высокие, 1,5-метровые, а основание из досок и шифера делать 3х3 м.